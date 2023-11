Zakenreizen, opnieuw business as usual

Meer dan 9 op de 10 Belgische zakenreizigers vloog dit jaar minstens één keer voor het werk. Na een moeilijke coronaperiode zit zakenreizen met het vliegtuig duidelijk weer in de lift. Dit blijkt uit een enquête, uitgevoerd in opdracht van Brussels Airport, onder meer dan 400 Belgische ondernemers en bedrijfsleiders. De grootste luchthaven van België speelt in op die positieve trend en zet sterk in op exclusieve pre-flight diensten zoals Fast Lane en de Online Shop, evenals een recent gerenoveerde lounge.

Corona gaf de luchtvaartsector een knauw. Er worden nog altijd 8% minder vliegtuigzitjes aan zakenreizigers verkocht dan voor de pandemie. Ook het aantal frequent flyers, die meer dan 6 zakenvluchten per jaar maken, nam een duik. Daartegenover staat dat 6 op de 10 ondernemers één tot vijf keer per jaar het vliegtuig neemt –een stijging van 9%.

Ons vakmanschap drink je met verstand

Werken tijdens het reizen

De naweeën van de pandemie treffen maar deels schuld. Grotere bedrijven heroverwegen zakenreizen vooral omwille van kostenbesparingen. En ook de impact van nieuwe technologieën is significant. Toch verwacht driekwart van de ondernemers dat deze dalende trend zich de komende jaren niet zal verderzetten.

Reizigers kiezen hun vervoersmiddel voor zakelijke reizen voornamelijk in functie van de snelste reistijd, de afstand tot de bestemming, het comfort en de prijs. Een kwart van de zakenreizigers hecht ook belang aan de mogelijkheid om tijdens het reizen te kunnen werken.

Efficiëntie en comfort troef

Brussels Airport speelt in op die behoeften met comfortservices zoals de Diamond Lounges, Fast Lane en een Online Shop.

De rustige Diamond Lounges hebben snelle wifi-verbindingen en fungeren als efficiënte mobiele kantoren waar zakenreizigers ongestoord kunnen doorwerken. Een toegangsticket voor de Diamond Lounge is apart te boeken en is dus ook een optie voor wie in Economy Class vliegt. Boeken doe je vanaf dertig dagen tot één uur voor je vlucht. Ontbijt, lunch, snacks en een selectie dranken zijn inbegrepen.

Met de Fast Lane Pass vermijd je de gebruikelijke wachtrijen en ga je sneller door de veiligheidscontrole. Ook de Fast Lane is apart te boeken en dus ook beschikbaar voor Economy Class-reizigers.

Voor frequente zakenreizigers bundelt Enjoy! Gold het beste van bovenstaande voordelen. Met Enjoy! Gold geniet je een jaar lang van 10 Fast Lane Passes, 10 Diamond Lounge Passes en 3 bTags voor bagagetracking die je op de hoogte houden waar en wanneer je bagage op te halen is.

Voor zakenreizigers die hun hoofd bij business willen houden, biedt Brussels Airport de mogelijkheid om belastingvrij allerlei lekkernijen en luxeproducten te kopen via hun Online Shop en afhaalpunten. Kiezen uit het uitgebreide aanbod doe je vooraf in alle rust, afhalen van je bestelling kan voor of na je vlucht in een van de afhaalpunten op de luchthaven. Bestellen kan tot 14 uur voor je vlucht.

Ontdek hier alle pre-flight diensten van Brussels Airport.