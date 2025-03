Zeg niet zomaar ‘smartphone’ tegen je digitale assistent

Zakelijke productiviteit is vaak synoniem voor zo weinig mogelijk tijdverlies. Een slimme digitale tool waarmee je intuïtief en eenvoudig je taken sneller kunt uitvoeren, kan daarbij het verschil maken. Met zijn geavanceerde Galaxy AI, innovatieve features en vloeiende interactie helpt de Galaxy S25 Ultra precies daarbij: jij zegt of schrijft wat je nodig hebt en je digitale maatje gaat aan de slag.

Vloeiende interactie tussen apps

Met de Samsung Galaxy S25 Ultra hoef je niet meer zelf alle apps te openen en manueel te doorzoeken of in te vullen. Met slechts één druk op de zijknop open je Google Gemini en vertel je wat je wil bereiken en de AI-assistent doet voor jou het nodige. Als je bijvoorbeeld enkele Japanse restaurants zoekt voor je volgende businesstrip, het resultaat naar je collega wil sturen en zelfs al één wil reserveren, dan activeert Gemini zelf de nodige apps en voert die hele reeks van taken volautomatisch voor jou uit.

Die natuurlijke communicatie is te danken aan Gemini Live, een menselijke interface die meer dan ooit spontane interactie mogelijk maakt. Het “begrijpt” jouw emoties, wat je verlangt, en houdt rekening met wat al werd gezegd. Je kan er ook perfect mee sparren of brainstormen als je een nieuw idee wil uitwerken. Nog nooit voelde interactie met een digitale assistent eenvoudiger en natuurlijker aan.

Now Brief: je hele dag uitgestippeld

Maar daar houdt het niet op voor deze digitale assistent. Met de nieuwe functie Now Brief kan de Galaxy S25 Ultra je de hele dag op de hoogte houden van je to do’s en belangrijke informatie. Zo krijg je in de ochtend een overzicht van je afspraken maar ook persoonlijke informatie zoals je slaapscore en het heuglijke nieuws dat er een nieuwe episode beschikbaar is van je favoriete podcast. Alles wat jij nodig hebt, verschijnt op het juiste moment op je scherm zodat je de hele dag door de juiste informatie bij de hand hebt zonder dat je er zelf om hoeft te vragen. En ’s avonds krijg je een samenvatting van je dag en je activiteiten voor de volgende dag in een handig overzicht.

Audio Eraser: een geluidsstudio in zakformaat

Met al die extra intelligentie, efficiëntie en snelheid zou men haast vergeten dat de Galaxy S25 Ultra een referentie blijft op het vlak van geluid- en beeldkwaliteit, zowel bij opname als bij afspelen. Sterker nog: met gepersonaliseerde beeldfilters en met tools zoals Audio Eraser voor het wegfilteren van ongewenste achtergrondgeluiden heb je een toestel in handen waarmee je zelf kan zorgen voor een eindresultaat dat 100% aan je verwachtingen voldoet. En dit alles in een ongeëvenaard tempo, dankzij de krachtige Octa Core processor.

Samsung Knox: je data achter slot en grendel

Bij al deze slimme AI-technologie komt natuurlijk ook veel data kijken en hierbij is het belangrijk dat er veilig mee omgegaan wordt. Daarom is de Galaxy S25 Ultra uitgerust met Samsung Knox, dat jouw data op meerdere niveaus beschermt. Gecombineerd met biometrische beveiliging, zoals gezichtsherkenning en vingerafdrukscanners, blijven jouw privé- en bedrijfsgegevens veilig, altijd en overal.

Positieve conclusie

De Samsung Galaxy S25 Ultra is meer dan alleen een smartphone – het is een krachtige AI-companion die ondernemende professionals helpt om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Dankzij de vloeiende interactie tussen apps, de persoonlijke briefings en de robuuste beveiliging is de Galaxy S25 Ultra een ideale metgezel. Je krijgt een ongeëvenaarde ervaring die perfect aansluit bij jouw professionele leefwereld. De superieure camera’s en beeldkwaliteit en andere vertrouwde features van de Galaxy S25 komen er gewoon bovenop.

Samsung Galaxy S25 Ultra technisch



Scherm: 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

Processor: Octa Core, 4,47 GHZ of 3,5 GHz

Connectiviteit: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

Camera’s: 200 MP hoofdcamera + 2 x 50 MP + 10 MP telefoto

Beveiliging: Samsung Knox, vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning

Batterij: 5000 mAh met video afspeeltijd tot 31 uur

Besturingssysteem: Android 15.0

Meer info op www.samsung.com/be/smartphones/galaxy-s25-ultra/