Btw op e-books mag binnenkort verlaagd worden

Papieren boeken zijn niet onderhevig aan lagere tax dan hun digitale tegenhangers. Volgens velen komt de huidige regeling neer op onrechtstreekse steun van Europese politiek aan uitgeverijen, drukkerijen en de papieren pers. De Europese Commissie redeneerde eerder al dat e-books niet fysiek gekocht of geleverd worden en de verkoop ervan een digitale dienst is.

De zaak kwam voor het eerst aan het rollen toen de Europese Commissie een rechtszaak startte tegen Frankrijk en Luxemburg die beiden een btw ver onder de verplichte 15 procent heffen. In Frankrijk bedraagt de overheidstax op digitale boeken slechts 5,5 procent , in Luxemburg is dat maar 3 procent.

Ironisch genoeg zou voor een e-book een usb stick of zelfs een geheugenkaartje de rol van drager kunnen spelen, waardoor men de tax van 6 procent voor papieren boeken zou betalen.

Hoewel de uitspraak van het Europese Hof bindend is zou de regeling met het vaste btw-tarief voor e-books binnenkort toch vrijer worden. Daarvoor werd een voorstel ingediend door de Europese Commissie. Vooraleer overheden de btw mogen verlagen, moet het voorstel wel nog goedgekeurd worden door de Europese Raad.