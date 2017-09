CIO of the Year 2013: "De CIO blijft de bewaker van de tempel"

Toen Cécile Gonfroid in 2009 CIO van de RTBF werd, kreeg ze de taak om IT-technologieën en broadcast te convergeren. Vier jaar later kreeg ze de award CIO of the Year 2013. "Ik was heel fier om de award te ontvangen", zegt Cécile Gonfroid. "Het was echt een erkenning voor de digitale transformatie van de RTBF, zowel intern als extern. Tegelijk was de award een erkenning voor mijn team, een bevestiging en een beloning voor het werk dat ze de voorbije vier jaar geleverd hadden."

Zichzelf aanhoudend in twijfel trekken, dat is volgens Cécile Gonfroid de taak van de CIO. "Technologie verandert de wereld en de bedrijfsomgeving voortdurend. Wanneer je als bedrijf de vaardigheden, de visie en de strategie niet hebt om een antwoord te bieden aan deze evoluties, dan moet de organisatie deze verwerven. Nieuwe technologieën zijn daarom een dagelijks leerproces. De CIO moet een visionair zijn die focust op de bedrijfsomgeving."

Meer samenwerken

Vandaag heeft de CIO steeds meer domeinen te beheren. Het is niet zeker of de CIO van morgen al die verantwoordelijkheden nog op zich kan nemen, meent Cécile Gonfroid. "De CIO zal nog meer moeten samenwerken met andere directies, zeker wanneer het over big data gaat, het beheer van die gegevens, artificiële intelligentie of de veiligheid binnen het bedrijf. Hij kan niet meer alleen handelen. De CIO moet mee-evolueren met de verschillende afdelingen van het bedrijf, zijn competenties ontwikkelen in de richtingen die de organisatie uitgaat en tegelijk innoveren. De gegevens zijn aanwezig op alle niveaus, of ze nu bij de HR-manager, de CFO of een andere afdeling zitten. En zelfs wanneer de analyse van de gegevens niet altijd bij IT zitten, is de CIO onvermijdelijk nodig om de technologische integratie te verzekeren."

Onder druk

Het is voor Cécile Gonfroid evident dat de functie van CIO onder druk staat. "IT is overal aanwezig. Het internet, de cloud en ontwikkeling zijn gepopulariseerd, iedereen kan nu gegevens of montages opslaan in de cloud. En toch blijft de CIO de bewaker van de tempel."

Cécile Gonfroid ondersteunt het Gartner-model Bimodal, waarbij IT op verschillende snelheden opereert en voorgesteld wordt aan de hand van een samoerai en een ninja. "De twee zijn nodig in een bedrijf omdat het belangrijk is om heel agile en efficiënt te zijn zoals een ninja maar tegelijk gedisciplineerd zoals een samoerai om niet alle deuren naar de buitenwereld te openen en zo het bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen. In het bedrijf van morgen moet de CIO zich in het midden bevinden tussen de samoerai en de ninja."