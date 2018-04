Komt de robot uw HR versterken?

Digitalisering komt er traag maar zeker, dat is wat we te horen krijgen bij een aantal HR-managers en kenners van het domein. "Bedrijven mikken graag op moonshots, maar de meeste dingen zijn vooral slimme optimalisaties die transformatief zijn voor kenniswerkers, " zegt Marc Teerlink, global VP voor Leonardo, AI en New Markets bij SAP. "De regelgeving voor HR neemt toe, dus het geheel wordt complexer en dat zorgt voor meer vragen. Daar kan een chatbot extra ondersteuning bieden, want niets is zo frustrerend als merken dat er iets niet klopt met je loonberekening en twee weken moeten wachten op het antwoord van de HR-helpdesk."

...