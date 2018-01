Nummer twee van Twitter stapt op

SoFi is een van de meest waardevolle financiële technologiestart-ups in de VS. De start-up kreeg vorig jaar wel een reputatieklap na beschuldigingen van seksuele intimidatie. CEO Mike Cagney nam daardoor in september ontslag, waarna Tom Hutton de teugels overnam als interim-CEO. Sindsdien was de start-up, die online leningen aanbiedt, op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

Die is nu bekend: vanaf 1 maart zal Anthony Noto SoFi leiden. Met een verleden in de financiële wereld lijkt hij daarvoor de geknipte man. Als adviseur van Goldman Sachs begeleidde hij onder meer de beursgang van Twitter. In 2014 werd hij financieel directeur van Twitter en sinds november 2016 was hij er COO. De live videostreamingdienst was een van zijn paradepaardjes.

De verantwoordelijkheden van Noto bij Twitter worden nu overgenomen door andere leden van het leiderschap bij de microblogsite. "Anthony was een ongelooflijke pleitbezorger voor Twitter en een vertrouwde partner voor mij en het leidinggevende team", aldus Jack Dorsey, CEO van Twitter in een persbericht.