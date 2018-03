Ricoh: Geen Belgische ontslagen

Ricoh ontslaat vier procent van zijn personeel door een reorganisatie. In Frankrijk zou het gaan om 360 van de 2.300 mensen. In totaal gaat het het om 3.000 posities in Japan en Europa.

Ricoh Belgium laat aan onze redactie weten dat het geen impact verwacht van de herstructureringsronde. In ons land telt het bedrijf vandaag 700 medewerkers, dat zijn medewerkers van Ricoh Belgium en het in 2015 overgenomen Upfront. Ricoh Luxemburg, dat onder de Belgische vestiging valt, telt vandaag 60 mensen.

In vakbondskringen wordt dat bevestigd. "We hebben wel gemerkt dat er de afgelopen maand vijf mensen zijn ontslagen en niet werden vervangen. Maar dat is bij ons weten niet in het kader van een grotere operatie," aldus een bron bij de bonden.