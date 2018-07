Ook uw dakraam wordt intelligent

Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukken van het 'smart home' in elkaar: een markt die door Statista geschat wordt op 31,4 miljard dollar en die tegen 2020 zou doorgroeien tot 53,45 miljard dollar. Steeds meer fabrikanten brengen geautomatiseerde componenten uit die in uw huis ingepast worden. Jongste in de rij: dakvensterfabrikant Velux die samen met het Franse Netatmo een intelligent, op sensoren gebaseerd systeem uitbrengt.

Dakramen openen of sluiten zich in dat systeem volautomatisch op basis van de data die de sensoren meten: gegevens over de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de CO2-waarde. De binnenklimaatgegevens worden samen met weersinformatie in een gateway verwerkt, en de uitkomst van dat algoritme bepaalt of uw dakvenster zich opent dan wel sluit. Hetzelfde voor gordijnen of rolluiken die u aan het systeem koppelt.

Hernieuwde focus van Netatmo op België

Heel wat leveranciers hebben zulke expertise niet in huis en partneren daarom met een technologische speler die wel al kennis heeft van het Internet of Things (IoT), cloud en sensoren. Renson haalde bijvoorbeeld OpenMotics in huis. Velux partnert nu met Netatmo: een Frans bedrijf dat van start ging met slimme thermostaten maar ondertussen ook geconnecteerde weerstations, intelligente binnen- en buitenhuiscamera's én een monitor voor de binnenluchtkwaliteit (Healthy Home Coach) verkoopt. Het 'Velux Active with Netatmo' pakket met klimaatregeleling kost 250 euro.

Netatmo is in 2011 opgericht in Parijs en heeft nog steeds haar hoofdzetel in Frankrijk. In november 2015 voltooide Netatmo een serie B-financieringsronde van 30 miljoen euro. In 2013 haalde het bedrijf ook al 4,5 miljoen euro op. Sinds kort focust het bedrijf opnieuw meer op de Belgische regio.