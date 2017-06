Agoria hekelt 'nutteloos' examen voor dronepiloten

Lambotte is momenteel zelf bezig met een opleiding tot drone-piloot. Hij juicht het toe dat er een wettelijk kader en een praktijk- en theoretisch examen is. Maar hekelt de manier waarop dat vandaag gebeurt. "Ik heb veel dingen geleerd die vooral nuttig zijn wanneer ik aan een quiz meedoe."

De examens leunen vandaag vooral aan bij de technische kennis die een vliegtuigpiloot moet kennen. "Een van de vragen is 'wat gebeurt er met de luchtdruk op zeeniveau op 18.000 voet?' Maar je mag met een drone niet hoger vliegen dan 300 voet. En zo is 90 procent van het deel meteorologie (een van de vier onderdelen van het examen, nvdr) nutteloos."

"We hebben nog veel werk om het huidige KB, dat gestart is vanuit het idee van de luchtvaart, aan te passen met een andere insteek voor bedrijven." Hij vergelijkt het daarbij met iemand die de hele interne werking van een computer moet kennen om nadien in Excel te kunnen werken.

De voorzitter van de technologiefederatie deed de uitspraken tijdens een event van Agoria en ADM in Droneport, de hub op de luchthaven van Sint-Truiden wil de komende jaren het centrum worden voor de Belgische dronesector. Hij pleit voor een opleiding en examen dat beter aansluit bij de omstandigheden waarin drones in België en Europa worden ingezet. Maar ook om een betere praktische organisatie.

225 euro per aanvraag

Hij haalt daarbij voorbeelden aan zoals het dauwpunt kennen op basis van de relatieve vochtigheid van verschillende luchtdeeltjes. "Ongetwijfeld belangrijk voor de piloot die ons naar een vakantiebestemming brengt. Maar totaal nutteloos voor piloten die vandaag met drones vliegen. "Wil je in Merchtem met een drone zonnepannelen op 8 meter hoogte inspecteren, dan zit je in het luchtruim van Brussel en moet je een hoop papierwerk doorworstelen en 225 euro betalen. Dat is economisch insnoeren en zo werk je illegaliteit in de hand."

Wie vandaag als professionele dronepiloot vliegt moet zijn vluchten op voorhand aangeven. Elke aanvraag (die 255 euro kost) kan meerdere vluchten op verschillende data bevatten. Maar op die manier betaal je voor een laat geplande vlucht een pak extra. Ook als die vlucht niet hoger dan enkele meters, en dus ver van een landend vliegtuig, doorgaat.

Niet zoals met e-commerce

Vandaag zijn er 380 professionele dronepiloten in ons land. Maar als het examen niet beter wordt afgestemd op de praktijk, vreemst Lambotte dat veel professionele piloten illegaal blijven vliegen. Maar hij vreest ook dat bedrijven in de relatief jonge sector zo worden weggeconcurreerd door de buurlanden als het nog jaren duurt voor er beterschap komt.

"Laten we niet dezelfde fout maken als met ecommerce. Daar is vandaag, na jaren, een regeling rond nachtwerk. Maar intussen zitten alle distributiecentra net over de grens met Nederland of Duitsland."