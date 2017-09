AI-robot voor juridisch advies gelanceerd

"Hier dromen we al zeven jaar van", stelt Matthias Dobbelaere-Welvaert, managing partner bij deJuristen. "De klassieke juridische markt is al decennia lang onveranderd gebleven. Nu is de technologie eindelijk zover om een betekenisvolle schokgolf door het juridische landschap te laten gaan."

De virtuele juridische robot, Lee & Ally genaamd, wordt vanaf vandaag aangeboden als bèta-versie voor de Vlaamse b2b-markt, en heeft als testpubliek vooral tech start-ups voor ogen. De bèta is één maand gratis te testen, waarna testers 35 euro per maand betalen. Voor dat bedrag kunnen ze juridische antwoorden en documenten opvragen bij de robot, of terugvallen op de menselijke helpdesk van deJuristen Gent. De bot specialiseert zich op dit moment in een beperkt aantal juridische domeinen: intellectuele eigendom, privacy, e-commerce en ondernemingsrecht. De finale versie moet in het eerste kwartaal van 2018 gelanceerd worden in vier à vijf landen. Daarvoor zal 99 euro per maand gevraagd worden.

Juridische Siri

Het is niet het enige online initiatief in ons land. Een Gentse start-up lanceerde in mei Jureca.be, waarmee ze matchmaking-technologie koppelde aan de juristendatabase van het voormalige Zoekadvocaat.be. In de Verenigde Staten maakt, 'legaltech', de verzamelnaam voor innovatie in de juridische sector, al langer een ware opmars door. Onlangs werd er nog een gratis juridische robot voor particulieren gelanceerd.

Volgens de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom werden vorig jaar 579 patenten goedgekeurd die technologie koppelen aan nieuwe juridische diensten. Vijf jaar geleden waren dat er nog maar 99. Naast webplatformen, waar klanten advies krijgen van juridische dienstverleners (hetzij mensen, hetzij bots) gaat het ook om software die de juristen zélf bijstaat. Progamma's, zoals ROSS, de juridische toepassing van IBM's supercomputer Watson, kunnen een deel van hun werkproces automatiseren. In plaats van zelf wetboeken open te slaan, kunnen advocaten hun vragen stellen aan ROSS. De 'jurdische Siri' gaat dan meteen op zoek in een juridische database en geeft ook aan hoe zeker hij is van zijn antwoord. Bevalt het antwoord niet, dan kan je dat aangeven en zoekt hij verder. Door die feedback kan de robot zijn dienstverlening voortdurend optimaliseren.

Lee & Ally van de Juristen werkt op een gelijkaardige manier. Na elke vraag kan je aangeven of het antwoord slecht, matig of goed was en waarom, zodat de bot steeds slimmer wordt.

Volgens Dobbelaere-Welvaert is het recht voor 99 procent automatiseerbaar. "De combinatie van de geschreven wet (het wetboek), het gesproken recht (de rechtspraak) en studie van beiden (de rechtsleer) kan perfect door een intelligente bot worden geïnterpreteerd en in mensentaal worden omgezet", schrijft hij in eenblog.

Kostenplaatje van eén miljoen euro

TheJurists Europe haalde eerder één miljoen euro binnen voor de uitrol van haar juridisch AI-platform. Dat bedrag was afkomstig van de Cronos Groep, dat eerder al investeerde in de Gentse onderneming. Het bedrijf is nu in onderhandeling voor een Series-A investering om het platform verder internationaal uit te bouwen.

"We stoppen hier niet. Dit is enkel het begin van het verhaal", vervolgt Dobbelaere-Welvaert. "TheJurists Europe en haar kantoren kreeg eerder dit jaar een geruisloze rebranding, om zo aan haar doelstelling van 80 procent softwarebedrijf en 20 procent juridische nichespeler te voldoen. Alle bedrijven worden in de toekomst techbedrijven, en deJuristen is er zo net ééntje geworden. Elk jaar zal AI-technologie met ongelofelijke snelheid verbeteren en Lee & Ally zal mee evolueren in wat uiteindelijk de referentie voor het automatiseerbare recht moet worden", klinkt het ambitieus.