Advocas neemt Zoekadvocaat.be over

Met de overname en de oprichting van Jureca.be verandert de naam van de Gentse start-up Advocas naar Jureca. Jochen Boeykens, de oprichter van Zoekadvocaat.be en bekend van onder meer Tapcrowd en Engagor, krijgt aandelen en treedt toe tot de adviesraad van Jureca.

'Jureca.be combineert het beste van twee werelden', vertelt Thomas Van Roy, een van de oprichters. 'We connecteren de indrukwekkende juristendatabase van het voormalige Zoekadvocaat.be met moderne, matchmaking-technologie. Daardoor krijgen mensen nu in een mum van tijd een volledig aanbod van gespecialiseerde advocaten in hun eigen buurt. Dat is een broodnodige digitale innovatie in de juridische sector, die nog te vaak offline werkt.'

Aan de hand van ja-nee-vragen en een flowchartsysteem wordt een rapport opgesteld. Dat wordt automatisch uitgestuurd en de advocaat krijgt 48 uur tijd om te beslissen. Heb je een match? Dan worden de contactgegevens automatisch uitgewisseld.

Momenteel zijn er al 1700 advocaten die automatisch gecontacteerd worden als er zaken zijn binnen hun specialisatie. De start-up hoopt haar data snel uit te breiden zodat haar algoritme nog beter werk zal leveren.

'Zo zijn er bijvoorbeeld binnen familierecht advocaten die zich focussen op scheiding en daarbinnen zijn er dan nog eens een aantal die zich specifiek richten op vechtscheidingen. Hoe meer we zien welke advocaten reageren op welk onderwerp, hoe efficiënter we de twee partijen in de toekomst gaan kunnen samenbrengen', vertelt Van Roy.

Het platform helpt niet enkel klanten die op zoek zijn naar de juiste advocaat, het biedt advocaten ook een onafhankelijk platform om zich digitaal te profileren bij een nieuw publiek. 'Hierdoor hoeven ze zelf niet te investeren in een dure website of digitale marketing', klinkt het.

Spotify voor advocaten

Aangezien advocaten niet mogen betalen voor het aannemen van een zaak, kan Jureca niet werken via een commissiemodel. Wat is dan het verdienmodel? 'We hebben daarvoor samengezeten met de Orde van Vlaamse Balies en zijn tot de conclusie gekomen dat we enkel kunnen werken via een subscriptiemodel. Een advocaat betaalt een vast maandelijks bedrag van 50 euro of 600 euro voor 14 maanden om gebruik te maken van ons platform. Voor de rechtszoekende is onze dienst volledig gratis', vertelt Van Roy.

Advocas overweegt wel om voor bedrijven een abonnementsformule te ontwikkelen. 'KMO's die meermaals een advocaat nodig hebben, zouden die dan aan goedkoper tarief kunnen vinden', klinkt.

Delen We willen de advocaat voorzien van technologische middelen om hem te wapenen, in plaats van de advocaat te gaan vervangen.

AI geen prioriteit

Eerder dit jaar haalde het Gentse kantoor De Juristen een miljoen euro op om een juridisch AI-platform uit te bouwen. Voor Jureca is het integreren van AI geen concrete doelstelling. 'Er zijn twee uitersten binnen de legaltech', vertelt Van Roy. 'Eén strekking gaat ervan uit dat artificiële intelligentie advocaten overbodig zal maken. Wij niet. We denken dat AI de wet voor een deel zal kunnen interpreteren, maar dat er tegelijk zo veel nuances in zitten dat menselijke interactie steeds nodig zal blijven. We willen de advocaat voorzien van technologische middelen om hem te wapenen, in plaats van de advocaat te gaan vervangen.'

Vast tarief

Binnenkort wil de start-up nog enkele diensten integreren in Jureca. Een daarvan is om de digitale agenda's van de advocaten rechtstreeks aan het platform te koppelen zodat hun beschikbaarheid meteen kan gecontroleerd worden. Een andere is om een transparant prijzenoverzicht met vaste tarieven aan te bieden. "We merken dat daar veel vraag naar is. Mensen die op zoek gaan naar juridisch advies willen op voorhand weten hoeveel het hen gaat kosten. Daar willen we zo snel mogelijk voor zorgen.'