Alle Italiaanse Wikipedia-pagina's geblokkeerd uit protest tegen hervorming van het Europese auteursrecht

De nieuwe wetgeving, waar het Europees Parlement binnenkort over stemt, kan ertoe leiden dat er moet worden betaald voor het linken naar nieuwsartikelen. De wet bevat ook strengere regels voor het gebruik van foto's voor het maken van memes.

Wikipedia sluit niet uit dat het zelf de deuren zal moeten sluiten als het niet langer gratis kan linken naar nieuwsartikelen, iets dat veelvuldig gebeurt in artikelen op de site. "Als het voorstel wordt aangenomen kan het onmogelijk worden om nog langer nieuwsartikelen te linken of ze terug te vinden via een zoekmachine", zo is te lezen in de mededeling op wikipedia.it.

Eerder stuurde ook een groep internetactivisten een open brief naar de EU. De brief, waarin ze erop wijzen dat de nieuwe regels veel te ver gaan, werd ondertekend door Vint Cerf, Tim Berners-Lee en andere internetgrootheden.