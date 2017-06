Amazon snoept marktaandeel van Netflix af

Sinds de lancering van Amazon Prime Video in 200 landen, waaronder België, eind vorig jaar wint de dienst terrein. Uit onderzoek van Parrot Analytics blijkt dat de vraag naar Netflix-programma's in Europa met 32 procent is gedaald, terwijl de vraag naar Amazon-programma's het afgelopen jaar met 57 procent is gestegen.

In landen als Duitsland en Slovenië is Amazon inmiddels populairder dan Netflix, maar in Frankrijk blijft Amazon achter. In de Franse top 30 van best bekeken on demand programma's staan slechts twee Amazon-series. De overige 28 series worden uitgezonden bij Netflix.

De grootste Europese markten voor Netflix en Amazon zijn Groot-Brittannië en Ierland. Verder is er veel vraag naar Netflix op Malta.