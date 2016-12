Amazon vraagt patent aan voor vliegende warenhuizen met dronebezorging

Amazon is al een tijd bezig met de ontwikkeling van drones die pakketjes kunnen bezorgen. Op 7 december werd de eerste dronelevering zelfs al succesvol afgerond in het Verenigde Koninkrijk, maar het bedrijf wil een stap verder.

Drones lanceren van de grond kost namelijk veel energie en wanneer ze dan ook nog eens een grote afstand af moeten leggen ben je nog een stap verder. Daarom wil Amazon opslagplaatsen in de lucht maken, ontdekte analist Zoe Leavitt.

Met 'airborne fulfillment centers' (AFCs) - distributiecentra onder een zeppelin - vliegt Amazon naar een locatie waar het veel vraag naar een bepaald product verwacht. Als voorbeeld in het patent geeft Amazon de vraag naar snacks en drinken rond sportevenementen. Drones kunnen zorgen dat fans tijdens de wedstrijd niet nog even snel naar de winkel moeten omdat de voorraad op is.

In de buurt van een stadion zouden volgens Amazon AFCs zelf in de lucht kunnen hangen zodat er kan worden geadverteerd naar de fans bij het stadion.

Naast de AFCs en drones bevat het patent grotere shuttles die de zeppelin bevoorraadden, brandstof kan leveren en de drones naar het distributiecentrum kunnen brengen, zodat ze hun kracht kunnen sparen voor de bezorging. De shuttles zouden ook mensen naar boven kunnen brengen die in het distributiecentrum werken.

Ver weg

Het patent klinkt interessant, maar de vraag is of het realistisch is. Het gaat nog om een idee op papier en de uitvoering ervan lijkt nog ver weg. Het bedrijf zal regeringen in verschillende landen ervan moeten overtuigen wetten aan te passen en het voorbeeld van de sportwedstrijd lijkt ook niet echt een probleem op te lossen. Snacks, drinken en eventueel kleding van de teams zijn vaak al alomtegenwoordig rond sportwedstrijden en dichtbevolkte gebieden.