Amerikaanse rechtbank: 'Blauwdrukken voor 3D-geprinte wapens mogen niet online verspreid worden'

Meerdere staten hadden een zaak aangespannen tegen het vrijgeven van de blauwdrukken waarmee mensen thuis een wapen kunnen printen. Doordat de wapens van plastic zijn worden ze niet opgemerkt door detectiepoortjes. De rechter oordeelde dat de publicatie onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan Amerikaanse burgers.

Dat besluit blokkeert een overeenkomst die de Amerikaanse regering onlangs had gesloten met Defense Distributed. Dit wapenbedrijf uit Texas kwam in 2013 met de Liberator, het eerste 3D-geprinte handvuurwapen, en zette het ontwerp ervan online. De onderneming spande een rechtszaak aan toen het van de overheid de blauwdrukken offline moest halen. In juni kreeg het bedrijf na een regeling alsnog toestemming voor publicatie.