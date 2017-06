Antwerpen wil Europese voortrekkersrol spelen in Internet of Things

Stad Antwerpen, het Havenbedrijf, de Universiteit Antwerpen en de onderzoeks- en innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie imec gaan nauw samenwerken rond IoT. Na de lancering van het City of Things project begin dit jaar, wil Capital of Things een stap verder gaan en vanuit Antwerpen een ambitieus ecosysteem rond IoT uitbouwen. Daarbij zullen naast de slimme stad ook IoT-oplossingen voor e-health, een slimme haven, industrie 4.0 en de circulaire economie worden ontwikkeld. Dat zijn meteen de vijf grote speerpunten waarop het Capital of Things project steunt.

Op naar een Capital of Things

En de lat ligt hoog voor burgemeester Bart De Wever. "Antwerpen moet dé Europese referentie voor IoT worden: een echte Capital of Things. We moeten de ambitie koesteren dat Antwerpen de teelgrond biedt voor een echte unicorn (een tech start-up met een marktwaarde van 1 miljard dollar, nvdr). We willen ook grote, internationale merken binden aan Capital of Things. Ik roep dan ook bedrijven en ondernemersorganisaties op om te connecteren met Capital of Things."

Capital of Things moet zo een ecosysteem met fijnmazig innovatienetwerk worden waarbij waarde wordt gecreëerd door samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, incubatie/acceleratie, digitale en industriële groeibedrijven, verschaffers van risicokapitaal, corporates en internationale merken.

Smart zone in het najaar

In het najaar wordt in het kader van een slimme stad alvast een smart zone uitgerold; een multifunctionele proeftuin voor nieuwe digitale en technologische toepassingen tussen de Groenplaats en Antwerpen-Zuid. "Die smart zone is het resultaat van een samenwerking die stad Antwerpen en imec al hadden", aldus Caroline Bastiaens, schepen voor innovatieve economie.

"Het speerpunt e-health bouwt verder op het open innovatiesysteem dat gevormd werd rond Blue Health Innovation Center en wil vooral health tech bedrijven laten groeien en internationaliseren", aldus Caroline Bastiaens.

Met het speerpunt van slimme haven wordt een traditionele, analoge haven omgevormd tot een digitaal geconnecteerde haven met onder meer een digitale afhandeling van containers - een platform dat de Antwerpse start-up T-Mining al ontwikkelde gebaseerd op blockchain-technologie.

"Maar dit is slechts één voorbeeld. Het slim beheer van goederenstromen zal gepaard gaan met innovaties op het vlak van het beheer van infrastructuur, logistieke afhandeling en mobiliteitsstromen", aldus Jacques Vandermeiren, ceo van het Havenbedrijf.

Industrie 4.0 verwijst dan weer naar een industrie die gebruikt maakt van nieuwe technologie, vooral op het vlak van digitalisering, artificiële intelligentie en robotica". In het vijfde speerpunt circulaire economie ligt de focus op IoT-toepassingen om stad en haven meer duurzaam te maken.

Een interuniversitaire opleiding Internet of Things

De vier partijen willen met de uitbouw van Capital of Things ook vooruitlopen op de technische vaardigheden en technologische kennisprofielen die de samenleving en de economie van morgen nodig zal hebben. "Een eerste stap is de uitbouw van een unieke, interuniversitaire opleiding Internet of Things", zo stelt Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. Het gaat om een modulaire postgraduaatopleiding met naast de Universiteit Antwerpen, ook de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent in een partnerschap. De opleiding is in een eerste fase bedoeld voor masters in de informatica en in de industriële of burgerlijke wetenschappen. De opleiding gaat in het najaar al van start en moet op termijn uitmonden in een heuse master-na-masteropleiding.

De stad Antwerpen zal dit jaar de opleiding cofinancieren voor 16.500 euro. Maar ook privé-partners uit het bedrijfsleven zoals Rombit en Cronos Groep maken gedurende drie jaar telkens 50.000 euro vrij ter ondersteuning van de opleiding. Maar ook onder meer Orange, Atlas Copco, Microsoft, Proximus, Telenet, Agfa-Gevaert en Nokia zetten hun schouders mee onder het project.

Van intentie naar samenwerkingsovereenkomst

De vier partijen zetten de neuzen in dezelfde richting en wensen de principes te vertalen in een echte samenwerkingsovereenkomst. Die wordt dit en volgend jaar voorbereid en moet uitmonden in een zesjarig convenant in 2019. Intussen wordt Antwerpen als Capital of Things volop uitgebouwd.

Zo wil de stad ook nagaan of er nood is aan een IoT-House - waar starters, groeiers, corporates en onderzoekers in IoT elkaar versterken - en of dat haalbaar is. Ook de internationalisering van de IoT-ondernemers wil Antwerpen mee faciliteren.