Apple gaat eigen grafische chip produceren

Apple liet Imagination Technologies weten over ten laatste twee jaar geen gebruik meer te te zullen maken van haar chips. Dat kondigde de Britse chipfabrikant zelf aan. Meteen daarna kelderde het aandeel met 69 procent.

Apple was de grootste gebruiker van de chips van Imagination Technologies. Ze vormden jarenlang de basis voor GPU's in iPhones, iPods en iPads. In de toekomst wil Apple haar afhankelijkheid van de chipfabrikant afbouwen door zélf GPU's te gaan ontwikkelen.

Patentstrijd op komst?

Imagination Technologies beweert dat Apple nog niet heeft aangetoond dat het daartoe in staat is, zonder het patentrecht te schenden of zonder confidentiële bedrijfsinformatie over te nemen. "We denken dat het extreem moeilijk is om een volledig nieuwe GPU-architectuur te ontwerpen, zonder ons intellectueel eigendom te schenden."

Het voorbije jaar trok Apple heel wat ingenieurs aan van Imagination Technologies. Ook haar voormalig COO John Metcalfe stapte in oktober over naar Apple. Bovendien raakte vandaag bekend dat Apple één van de bieders zou zijn op de productie van Toshiba's NAND-flash-chips. Het lijkt er dus op dat Apple steeds meer haar eigen hardware zal gaan ontwikkelen.