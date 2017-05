Apple richt fonds van 1 miljard dollar op voor Amerikaanse jobs in productiesector

Cook beweerde tijdens het interview ook dat Apple verantwoordelijk is voor de creatie van twee miljoen jobs in de VS. 80 000 rechtstreeks door Apple en de rest door toeleveranciers en softwareontwikkelaars. Apple probeert al enige tijd te benadrukken hoe het bijdraagt aan jobcreatie in de VS. Trump bekritiseerde het bedrijf tijdens de presidentiële verkiezingen omdat de overgrote meerderheid van hun producten in Azië geproduceerd worden. Wetgevers zijn ook een voorstel van Trump aan het overwegen om belastingvoordelen te geven aan Apple en andere bedrijven die winsten terughalen uit het buitenland. Volgens Cook is er geen touw aan vast te knopen dat Apple nu moet lenen om te investeren in de VS. Hij was hoopvol dat de regering Trump de kwestie van de repatriëring van het geld zou aanpakken.

De eerste investering uit het nieuwe fonds zal deze maand naar een onbekende Amerikaanse onderneming gaan. "Door dat te doen kunnen we een rimpel in de vijver zijn. Als we jobs in de maakindustrie creëren zullen daar ook weer jobs rond gecreëerd worden omdat er een dienstenindustrie rond gebouwd wordt", aldus Cook.