Apple test zelfrijdende auto

Al jarenlang doen er geruchten de ronde dat Apple onder de codenaam 'Project Titan' aan een zelfrijdende auto zou werken. De techreus trok verschillende ingenieurs uit de auto-industrie aan, maar zweeg in alle talen over het geheime project waarvoor zij in dienst genomen werden.

In december stuurde Apple wel een brief aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration waarin werd geëist dat 'nieuwe toetreders' dezelfde testmogelijkheden op de openbare weg moeten hebben als 'bestaande fabrikanten'. Uit die brief bleek ook dat Apple werkt aan 'zelflerende systemen die ook op het gebied van vervoer veel kunnen betekenen'. Het lijkt er dus niet zozeer op dat Apple een eigen auto wil ontwikkelen, maar dat het zich focust op de techniek erachter.

Een eerste officiële aanwijzing daarvoor kwam vrijdag: het Department of Motor Vehicles publiceerde een lijst van bedrijven die een vergunning krijgen om zelfrijdende auto's te testen op de openbare weg in Californië. Daarop prijken dertig namen, waaronder ook die van Apple. Het techbedrijf zal zijn software om autonoom te rijden kunnen testen in drie auto's van Lexus.

Van de andere bedrijven op de vergunningslijst was al langer bekend dat ze aan een zelfrijdende auto werken: onder meer Tesla, Google, Uber, Volkswagen, Mercedes, BMW, Honda, Nissan en General Motors. Die laatste kondigde vorige week nog aan dat het 13,2 miljoen euro zal investeren in een nieuw onderzoekscentrum naar zelfrijdende auto's, goed voor 1100 jobs de komende vijf jaar.

Het is duidelijk dat de race om de allereerste zelfrijdende auto op de markt te brengen, volop aan de gang is. De belangen zijn groot: autofabrikanten en technologiebedrijven wedijveren met elkaar om de beste ingenieurs aan te trekken. Nu gooit dus ook Apple zich officieel in die strijd.