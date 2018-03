AR brengt gestolen schilderijen weer terug naar hun rechtmatige plaats

De diefstal in het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston uit 1990 is één van de bekendste kunstroven uit de geschiedenis. Twee mannen, verkleed in politie-uniformen, konden een wachter overtuigen om hen binnen te laten. Iets meer dan een uur later, gingen ze aan de haal met dertien werken die een totale waarde van 500 miljoen dollar hebben.

Lege kaders

Wat achterbleef was een hoop lege kaders aan de muur, en 28 jaar later hangen die kaders nog steeds op dezelfde manier aan de muren van het museum. Gefascineerd door de indrukwekkende inbraak, heeft een bedrijf genaamd 'Cuseum' de werken teruggebracht. In een AR-toepassing althans.

Cuseum is een toepassing die de museumervaring van bezoekers moet verbeteren. De iOS-app komt bijvoorbeeld met digitale rondleidingen in verschillende talen. Eén van de medewerkers van het bedrijfje kwam plots op het idee om een functie toe te voegen waarmee gestolen kunst kan teruggebracht worden.

Eerbetoon

"Ik was enorm geïntegreerd door het idee", geeft Brendan Ciecko, oprichter van Cuseum, toe aan Engadget. "Het is voor ons een uitdaging. En het idee om werken terug te brengen naar hun rechtmatige plaats, klinkt heel aanlokkelijk. Er is volgens mij geen beter eerbetoon aan de innovator die Isabella Stewart Gardner was. We hebben haar geliefde collectie terug kunnen brengen. Al was het maar door het oog van een digitale lens."

De nieuwe app draait met de software van Apple's nieuwe ARKit 1.5-release, omdat die versie verticale opppervlaktedetectie en beeldherkenning brengt vanaf je smartphone. Voorlopig kan de app nog niet gebruikt worden, omdat de laatste ARKit-build pas ondersteund zal worden in de volgende iOS 11.3-update.

Gepersonaliseerde ervaringen

Volgens de ontwikkelaar zullen museumbezoekers de app kunnen downloaden via hun iOS-toestel. Daarna kunnen ze de AR-toepassing lanceren, om aan de hand van hun smartphone-camera naar lege kaders te richten. Uiteindelijk krijg je te zien hoe het museum er 28 jaar geleden uitzag, voor de diefstal plaatsvond.

"We hopen dat mensen een intensere band zullen krijgen met de gestolen werken. Voordien konden ze enkel naar lege kaders staren, zegt Ciecko". In de toekomst gaat het bedrijf met meer musea samenwerken om naar eigen zeggen andere, gepersonaliseerde ervaringen te creëren.