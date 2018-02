Asus legt de lat hoog met de Zenfone 5

Asus CEO Jerry Shen noemt het zelf "onze meest intelligente Zenfone." Het merk, bij ons vooral gekend van de laptops, trekt al enkele jaren voluit de kaart van de camera, en dat is met de nieuwe reeks niets anders. Laten we dus maar meteen met de opvallendste cijfers beginnen: de Zenfone heeft vier camera's. Vier. Twee vooraan, en twee achteraan. Die camera's moeten, twee aan twee, samenwerken en via AI en data analytics betere foto's maken. "We hebben gemerkt dat mensen de front camera even vaak gebruiken als de back camera, die traditioneel de hoofdcamera is", zegt Daniela Idi van Asus daarover.

5 Lite en 5

De reeks bestaat uit drie toestellen, en daarvan is de 5 Lite de 'lifestyle' optie. Met andere woorden, dit toestel heeft goede camera's maar is iets minder zwaar onder de motorkap. Dat vertaalt zich vooraan in een 20MP Sony IMX376 camera met f2.0 diafagma en 'selfiemaster' technologie als hoofdcamera, en een 120° wide angle tweede camera. Aan de achterkant zic not een 16MP camera met f2.2 diafragma en ook weer een 120° wide angle tweede camera.

De 5Lite komt met dual sim, 6 inch full HD+, een Qualcomm Snapdragon 630 chip en een 3300 mAh batterij die het enkele dagen lan moet uithouden. Tot 24 in standby. Het besturingssysteem is Android Oreo.

De 5 is dan het 'gewone' toestel. Het heeft twee back camera's, eentje van 12MP, met een 120° wide angle als back-up, en vooraan één camera, een 8MP f2.0 selfie camera. Asus heeft besloten om in zowat alles AI te stoppen, dus is die camea uitgerust met 16 presets. De camera detecteert wat je wilt fotograferen en gaat bijvoorbeeld de kleuren aanpassen aan sneeuwlandschappen, portretten, groene vlaktes en water.

Ook deze komt met dual sim, 6,2 inch Full HD+, 636 Snapdragon en tot 6GB ram, met tot 64GB interne opslag. De batterij is dezelfde als die in de Lite, maar is deze keer uitgerust met 'AI charging', wat betekent dat het toestel bijhoudt wanneer je gaat slapen. De AI houdt de batterij de hele nacht op ongeveer 80 procent batterijvermogen, en gaat die laatste 20 procent bijladen op de minuten voor je normaliter opstaat. Zo moeten de batterijen langer meegaan. ook AI ringtone: automatisch verandert de volume van je ringtone door de omgeving te analyseren. Gaat luider als je in luidruchtige omgevingen, en zachter als het stilletjes is.

Het vlaggenschip

De nieuwe high end versie van de 5 serie is de 5Z. Die heeft alles wat de 5 heeft, met daarbovenop een Snapdragon 845 met AI Boost. Die laatste is in principe een 'overclock' functie voor je mobieltje, waardoor je CPU wat sneller gaat. Je kan die laatste zelf aan- en uitzetten. De 5Z heeft tot 8 GB RAM en tot 256 GB aan interne opslag wat, toegegeven, sterk is.

Asus vergelijkt zit, zeker met zijn premium telefoon, graag met de 'fruit phone' en de 'Koreanen'. Het toestel lijkt dan ook vrij sterk op een iPhone en het lijkt er alvast op dat ze qua specs niet meteen moeten onderdoen. Om alles netjes af te werken zijn ook hier geanimeerde emoji's voorzien. Want daar zaten we nog op te wachten.

De Asus 5 Lite wordt uitgebracht in maart, de 5 in april en de 5Z in juni. Asus geeft op dit moment alleen de prijs van de 5Z, euh, prijs. Die start bij 479 euro, waarschijnlijk voor de versie met 4 GB RAM en 64 GB opslagruimte. Da's nog altijd bijzonder scherp voor een toestel met zoveel hardware aan boord.