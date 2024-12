Man veroordeeld die claimt de uitvinder van Bitcoin te zijn

In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld die herhaaldelijk beweerde dat hij de uitvinder is van Bitcoin. Hij gebruikte die claim om websites en diensten aan te klagen voor het schenden van auteursrecht.

Een computerwetenschapper in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld voor minachting van de rechtbank. De man, Craig Wright, beweerde herhaaldelijk en valselijk dat hij Satoshi Nakamoto is, de vooralsnog anonieme uitvinder van Bitcoin. Met die claims startte hij vervolgens meerdere rechtszaken waarin hij intellectueel eigendom opeiste over de cryptomunt. Hij vroeg in die zaken in totaal zo’n 1,2 biljoen dollar.

In maart oordeelde een hoge rechtbank in Verenigd Koninkrijk al dat Wright, niet Satoshi is, en beval de rechter hem om te stoppen met zichzelf daarvoor uit te geven. Dat heeft hij dus niet gedaan, en nu krijg hij daarom twaalf maanden cel met uitstel. Dat betekent dat als hij zich alsnog uitgeeft als Satoshi, hij effectief naar de gevangenis moet.

Rechterlijk terrorisme

Het hof omschrijft de acties van Wright als ‘rechterlijk terrorisme’. De man beweert al sinds 2016 dat hij Satoshi Nakamoto is. De anonieme uitvinder van Bitcoin is nooit naar voren gekomen. Als houder van een groot deel van de cryptomunten zou Satoshi ook wel een van de rijkste mensen ter wereld zijn. Wright kon echter nooit harde bewijzen voorleggen voor zijn claims en wordt ook in de bredere cryptowereld niet gezien als de echte Satoshi.

Om alsnog zijn gelijk te krijgen, startte hij dan maar een reeks rechtszaken tegen organisaties en mensen die hem niet erkenden, waaronder de betalingsdienst Square. In totaal eiste Wright meer dan een biljoen dollar aan schadeclaims. Die acties leidden ertoe dat een coalitie van cryptobedrijven (de Crypto Open Patent Alliance) samen een zaak aanspanden bij het hooggerechtshof in het VK om verdere rechtszaken af te wenden. Die uitspraak kwam er dus in maart. De argumenten van Wright werden door die rechter afgedaan als ‘legale nonsens’.

Er staat hem nu gevangenisstraf te wachten als hij blijft doorgaan met zijn claims. De kans dat hij in de cel komt is echter vrij klein. Wright is een Australiër die in het VK woont, maar volgde de rechtszaak via een videogesprek vanuit, zo zei hij zelf ‘Azië’. Als er ooit een internationaal opsporingsbevel komt, zal hij moeten worden gearresteerd in een land dat verdachten naar het VK uitvaardigt.

Wright is een van meerdere mensen die beweren Satoshi te zijn. Momenteel is er echter niemand met die claim, die dat ook de nodige bewijzen kan staven. De echte identiteit van de Bitcoin-uitvinder blijft dus voorlopig een mysterie.