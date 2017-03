Avaya verkoopt netwerkafdeling aan Extreme Networks

Avaya vraagt in Noord-Amerika het zogenaamde chapter 11 aan. De telecom- en netwerkleverancier moet zijn acitiviteten herorganiseren om te overleven in een markt waar hardware minder cruciaal is.

De bescherming tegen schuldeisers slaat voor alle duidelijkheid enkel op de Amerikaanse activiteiten. De wereldwijde operaties van Avaya gaan gewoon door. Ook zegt het bedrijf over genoeg liquiditeit te beschikken tijdens de herstructurering om normaal te opereren. Citybank heeft al laten weten dat het het bedrijf steunt met een financiering van 725 miljoen dollar.

De aanvraag voor Chapter 11 komt niet onverwacht. Vorig jaar waren er al geruchten over een mogelijke verkoop en later een Chapter 11. Het bedrijf wordt in de VS momenteel geleid door Kevin Kennedy. Hoe lang de herstructurering zal duren is niet duidelijk.

Ambities Extreme Networks

Netwerkspecialist Extreme Networks heeft eerder de wireless LAN-divisie van Zebra Technologies overgenomen. Extreme Networks verkoopt oplossingen via channel partners. Ed Meyercord, CEO van Extreme Networks, maakte in september al bekend de ambitie te hebben van Extreme Networks een grote WLAN speler te maken die Cisco (Meraki) en HPE (Aruba Networks) op de korrel neemt.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.