AWS introduceert factuurmodel op basis van per seconde afgenomen dienst

Dit factuurmodel geldt voor enkele Linux-gebaseerde instances voor de AWS EC2 en EBS services. Instances op Windows of andere Linux distributies worden per uur aangerekend. De nieuwe facturatiedienst gaat per 2 oktober in. AWS wil zo nog meer aantrekkelijker worden voor klanten die helder inzicht willen in de kosten.

Zaken zoals continue integratie taken kunnen voor AWS klanten goedkoper worden. Zeker voor taken die minder dan een uur duren wil het bedrijf zich nu beter positioneren ten opzichte van Microsoft Azure en Google Cloud.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.