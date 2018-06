Bankkaart blokkeren kan voortaan ook via app van Belfius

Ieder jaar worden honderdduizenden bankkaarten geblokkeerd van mensen die hun portefeuille zijn verloren of hun kaart stomweg in de automaat hebben laten zitten. Daar kwam tot nog toe heel wat bij kijken: naar Card Stop bellen, de omstandigheden beschrijven, u het nummer herinneren van de kaart die u net verloren bent en daarna het referentienummer van het dossier bij Card Stop zorgvuldig noteren en bijhouden. Doven en slechthorend moesten een blokkeringsformulier faxen.

Voortaan (vanaf 26 juni) kan het eenvoudiger, althans voor klanten van Belfius. Dat is de eerste Belgische bank die krediet- of debetkaarten laat blokkeren via smartphone, tablet of pc. Drie à vier werkdagen later is uw nieuwe kaart automatisch beschikbaar, schrijft Belfius in een persbericht. Het referentienummer van het dossier - onontbeerlijk als bewijs bij frauduleus gebruik en aangifte bij de politie - wordt automatisch gegenereerd en kan dan op ieder moment geconsulteerd worden,

Toegang tot rekeningen van andere banken

De bank, die sterk lijkt in te zetten op digitale transformatie, kondigt nog een aantal andere nieuwigheden aan. Zo zullen klanten via de digitale kanalen van Belfius ook toegang krijgen tot hun zichtrekeningen bij andere banken en zullen ze van daaruit ook overschrijvingen kunnen doen vanop al die rekeningen. Vanaf morgen (26 juni) kunnen ze aangeven tot welke banken ze toegang willen krijgen via de Belfius-app. Die worden geïntegreerd vanaf het moment dat die banken hun API vrijgeven. Dat zal voor iedere bank ten laatste in september 2019 moeten gebeuren, een gevolg van de Europese richtlijn PSD2.

Daarnaast wordt het via de Belfius-app ook mogelijk om uw identiteitskaart aan de bank te bezorgen door er je smartphonecamera op te richten. De bank wil ook haar digitaal beleggingsadvies, dat in maart werd gelanceerd, en haar video-chatdiensten uitbreiden. Tegen eind dit jaar moet contact met een Belfius medewerker via video in alle kantoren mogelijk zijn, klinkt het.