Belgische start-up Clarida schenkt data-analyse-software aan kankeronderzoek

Clarida Technologies is een Londense start-up die opgericht werd door twee Belgen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van programma's voor gegevensanalyse, en nu wil het zijn software schenken ten voordele van kankeronderzoek.

De software die het Britse ICR nu in handen krijgt, heeft naar verluidt een waarde van 1,1 miljoen euro. "Onze software kan de kennis van domeinexperts volledig vervangen en automatiseren", zegt Jonas Poelmans, CTO en mede-oprichter van Clarida Technologies. "Het is ook geen vereiste om programmeerkennis te hebben. De kracht van onze tools zit hem in de hoge computerkracht die ze leveren, gecombineerd met het gebruiksgemak."

Volgens het ICR is er nood aan betere analyse van grote hoeveelheden aan complexe gegevens. "Datawetenschap speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in het ICR", verklaart Bissan Al-Lazikani, hoofd van datawetenschap bij het Londense ICR. "We zijn Clarida Technologies daarom dankbaar voor hun genereuze schenking, en we zoeken nu uit hoe we de software het beste kunnen inzetten in onze missie om kanker te verslaan."

Robin Poelmans, CEO van Clarida, verklaart dat het idee van de schenking er deels is gekomen nadat hij zelf de gruwelijkheid van de ziekte van dichtbij meemaakte. "Ik heb gezien wat voor invloed kanker heeft op patiënten en hun families en vrienden. Daarom ben ik heel blij dat de donatie officieel rond is, en ik hoop echt dat onze software de onderzoekers tot nieuwe inzichten kan brengen. Hopelijk kunnen zij methodes ontwikkelen die een verbetering zijn ten opzichte van de huidige behandelingen van kanker."