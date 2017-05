Belgische verkoop elektrische voertuigen stijgt sterk

Dat blijkt uit een rapport van de Europese vereniging voor autofabrikanten ACEA. Tegenover het eerste kwartaal in 2016 steeg de verkoop in België van 2217 elektrisch oplaadbare wagens naar 3141 in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is een stijging van 41,7 procent.

Ook de verkoop van hybride elektrische wagens die je niet in het stopcontact kan steken kenden een aanzienlijke stijging in België met 65,4 procent. Dit is ook het bestverkochte type wagen in absolute aantallen, met 4246 verkochte eenheden in het eerste kwartaal van 2017. Volledig elektrisch oplaadbare auto's worden nog steeds het minst verkocht met 788 eenheden in het eerste kwartaal van dit jaar.

Bij de belangrijkste afzetmarkten in Europe vindt de grootste stijging plaats in Duitsland. Daar werden 76,6 procent meer elektrisch oplaadbare wagens verkocht. De verkoop van het aantal puur elektrisch oplaadbare wagens is in Duitsland zelfs meer dan verdubbeld van 2332 naar 5060 wagens. Een toename van 117 procent.

De Belgische materiaaltechnologie - en recyclagegroep Umicore wil inspelen op de stijgende verkoop. Het maakte bekend dat het 300 miljoen extra wil investeren in de productiecapaciteit voor kathodematerialen. Die materialen worden gebruikt in batterijen voor hybride-en elektrische wagens.