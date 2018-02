Berlijnse rechtbank veroordeelt Facebook voor verschillende privacyschendingen

Een regionale rechtbank in Berlijn heeft Facebook veroordeeld. De Duitse Federatie van Consumentenorganisaties VZBV heeft verschillende slagen thuisgehaald, en Facebook moet nu aanpassingen maken aan haar beleidsregels in Duitsland. Al is de kans groot dat Facebook zich niet zal neerleggen bij bepaalde uitspraken.

Privacykwesties

In de eerste plaats oordeelde de rechtbank dat het platform haar gebruikers niet kan verplichten om een profiel aan te maken onder hun eigen naam. Facebook doet dat nu op illegale wijze, zo luidt de uitspraak, want gebruikers geven volgens de rechtbank niet expliciet de toestemming om hun echte naam te delen.

Verder sprak de rechtbank zich ook uit over een aantal andere privacygevoelige kwesties waarvoor gebruikers niet expliciet hun toestemming geven. Door een standaardinstelling deelt Facebook bijvoorbeeld in chatconversaties je locatie met andere gebruikers. De rechtbank uitte ook verschillende bezwaren tegen het gebruik van profielfoto's in commerciële content van de sociaalnetwerksite.

De uitspraken van de Berlijnse rechtbank zijn bindend en Facebook is nu genoodzaakt om aanpassingen te maken. "We doen ons best om onze gebruiksvoorwaarden duidelijk en gemakkelijk verstaanbaar te maken", zo verklaart een woordvoerder van Facebook aan Reuters. Toch is het bedrijf van Mark Zuckerberg van mening dat het niets onwettigs doet. De kans is daarom bijzonder groot dat Facebook beroep zal aantekenen tegen de uitspraak.

Belgische bezwaren

Facebook heeft de afgelopen jaren al meermaals problemen gehad met het gerecht in verschillende Europese landen. Ook de Belgische privacycommissie zit nog steeds in een gerechtsprocedure met Facebook sinds een eerste veroordeling in 2015.

Gisteren raakte ook bekend dat onze Staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, een wetsvoorstel wil indienen dat ervoor zorgt dat kinderen vanaf 13 jaar een Facebook-profiel mogen aanmaken.