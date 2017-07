BMW bouwt Skype in

BMW zal Skype for Business Participants vanaf het najaar in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië aanbieden. Het is de bedoeling dat de dienst daarna ook in andere landen wordt uitgerold. Behalve vergaderen, kan men er - dankzij stemherkenning - ook mee e-mailen.

BMW en Microsoft, die eigenaar is van Skype, hebben al langer een samenwerking lopen. De Duitse autobouwer had eerder al Office 365 van Microsoft toegevoegd aan het infotainmentsysteem. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld het adres van een afspraak direct vanuit de agenda naar het navigatiesysteem sturen.

Verkeersveilig?

Deze aankondiging zal wellicht niet op gejuich onthaald worden door verkeersveiligheidsorganisaties. Daar staat tegenover dat BMW haar nieuwe modellen aan het volsteken is met sensoren en met AI-software die voetgangers herkent. De Duitse autobouwer focust dan ook sterk op de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden.

Die verloopt in vijf fases, waarbij de eerste fase cruisecontrol was en de laatste fase de toekomstdroom wordt waarbij uw auto u zelf komt oppikken. Op dit moment bevinden de high-end modellen zich in fase 2 waarbij u al eventjes uw stuur kunt loslaten. BMW wil tegen 2021 haar nieuwe modellen naar fase 3 brengen, waarin u op de autosnelweg rustig de tijd kunt nemen om een e-mail te verzenden of een filmpje te bekijken, terwijl de auto de controle over het stuur behoudt.