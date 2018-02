Bosch neemt Amerikaanse carpoolservice over

Bosch neemt Splitting Fares (officieel SPLT) uit Detroit over. Het bedrijf is vandaag actief in de VS, Mexico en Duitsland, bestaat sinds 2015 en telt 140.000 gebruikers.

De kans is groot dat u nog nooit van SPLT hoorde. Het bedrijf is geen B2C-dienstverlener zoals Uber, maar richt zich vooral op bedrijven en hun werknemers. "Het is een platform om gedeelde ritten tussen werknemers, ambtenaren en eventueel studenten te faciliteren," zegt Volkmar Denner, ceo van Bosch. "Hun dienst mikt op mensen die op hetzelfde tijdstip naar dezelfde bestemming moeten, wat het ideaal maakt voor werkverkeer. Hun algoritme selecteert wie het best samen rijdt en biedt de meest ideale route aan."

Omdat de start-up zich tot bedrijven richt, ziet hij het niet als een concurrent voor Uber, Lyft of vergelijkbare diensten. Terloops laat Denner ook weten dat Bosch het platform ook zelf zal gebruiken. "We geloven sterk in dit verhaal, ook omdat het een van onze eigen problemen oplost."

De industriegigant deed de aankondiging op zijn eigen IoT-conferentie Bosch Connected World in Berlijn. Tijdens de persconferentie gaf Denner geen details over de overnameprijs. Wel laat hij verstaan dat zijn bedrijf ook naar gelijkaardige concurrenten heeft gekeken.

"We merkten dat zij een unieke B2B-aanpak hebben, direct naar de werkgever gericht. Samen met hun algoritmes maakte dit van hen een heel interessant bedrijf om in te investeren." Daarbij geeft Denner aan dat hij ambieert om SPLT in de toekomst uit te breiden naar andere markten, maar concrete landen worden daarbij nog niet genoemd.