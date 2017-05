Britse conservatieven willen internet strikt reguleren

Gisteren werd de beleidsverklaring van de Britse Conservatieve Partij voorgesteld. Daarin wordt gepleit om van Groot-Brittannië 's werelds veiligste plaats te maken om online te zijn. "Sommigen beweren dat het niet aan de overheid is om regels op te leggen wanneer het over technologie en het internet gaat", staat er. "Wij zijn het daar niet mee eens. Het is aan de overheid, niet aan bedrijven, om de veiligheid van de mensen te verzekeren."

Daartoe willen de Britse conservatieven een streng gereguleerd kader voor het internet creëren. Zo wil de regeringspartij technologiebedrijven als Google en Facebook ervoor verantwoordelijk stellen dat hun gebruikers niet naar "haat, pornografie en andere schadelijke websites" geleid worden. Zij zouden ook verplicht "ongepaste, pestende, schadelijke en illegale berichten" moeten rapporteren.

Privacy

In maart kwam de Britse regering nog met een controversieel wetsvoorstel dat internetproviders onder meer verplicht om de internetgeschiedenis van hun gebruikers een jaar lang bij te houden. Na de terreuraanslag in Londen wilde de regering ook inzage kunnen krijgen in berichtendiensten als WhatsApp. De voorstellen die de Conservatieve Partij nu doet, liggen in dezelfde lijn. "We moeten voorkomen dat terroristen online ongestoord met elkaar kunnen communiceren", staat er te lezen.

Toch doet de partij van Theresa May ook voorstellen waaruit zou moeten blijken dat ze wél om de privacy van de Britse burgers bekommerd is. De meest opvallende: "minderjarigen moeten het recht krijgen om alles wat ze op sociale media geplaatst hebben te laten verwijderen op het moment dat ze achttien worden".