Californië wil bots dwingen zich te identificeren

Het regionale parlement van de Amerikaanse staat Californië buigt zich momenteel over een wet die AI-bots zou verplichten om zichzelf als zodanig de identificeren. De wet in kwestie kreeg de naam BOT Act mee, en zou het illegaal maken voor een computer om te converseren met mensen die in de Verenigde Staten wonen, zonder zich eerst kenbaar te maken als softwareprogramma.

Volgens het wetsvoorstel zou het illegaal worden voor een bot om met een natuurlijke persoon te converseren 'met de intentie om te misleiden, en zonder duidelijk zijn artificiële identiteit aan de natuurlijke persoon kenbaar te maken'. Nu computers steeds dichter komen bij menselijke taal, en bijvoorbeeld ook geprogrammeerd worden om verbale tics en stopwoorden zoals 'euh' te gebruiken, is het bij bepaalde bots duidelijk de bedoeling om 'een mens' na te doen. Een wet die hier de puntjes op de i zet en bijvoorbeeld, zoals bij de cookies op een website, even meldt dat het hier om een AI gaat, lijkt dan ook niet meteen een slecht idee.

De wet krijgt echter tegenkanting van anti-censuurorganisatie Electronic Freedom Foundation (EFF). Het EFF vreest dat de wet te breed wordt geschreven, en dat ze zo toekomstige innovatie zou kunnen smoren. De organisatie lijkt zich daarbij vooral zorgen te maken over de mogelijkheid van artiesten om satire of kunst te maken met botsoftware. De wet, zo zegt het EFF "zou de meningsuiting van artiesten beperken wiens projecten misschien vereisen dat ze niet melden wanneer een bot een bot is."