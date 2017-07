China blokkeert VPN vanaf 1 februari 2018

Met de maatregel wil de Chinese overheid meer grip krijgen op het online gedrag van haar burgers. Het land, dat nu al het strengst gecontroleerde internet ter wereld heeft, wil het haar inwoners nog moeilijker maken om aan niet-Chinese informatie te komen.

China heeft de meeste internetgebruikers ter wereld, ongeveer 731 miljoen mensen, maar een groot deel van het internet is voor hen verborgen. Het gebruik van VPN's is er dan ook populair om de beruchte 'Great Firewall' te omzeilen. Door contact te maken met een VPN-server kan je online gaan met het ip-adres van de VPN-provider. Hierdoor kan je doen alsof je vanuit een ander land op internet zit. Zo kan je gecensureerde websites bezoeken of gebruik maken van diensten als Facebook, Google, WhatsApp, YouTube of Twitter, die in China geblokkeerd zijn.

'Schoonmaakcampagne'

VPN's worden vaak gebruikt aan Chinese universiteiten en mediabedrijven. Tot nog toe bevonden ze zich in een wettelijke grijze zone. Begin dit jaar kondigde de Chinese overheid wel al aan een landelijke 'schoonmaakcampagne' aan, gericht op internetproviders en datacenters. Het land sloot recent ook al enkele populaire VPN's. Zo liet GreenVPN zijn klanten weten dat het op 1 juli is gestopt ''na een melding van de toezichthouders''.

Nu heeft de Chinese regering de drie grote telecombedrijven, die in staatshanden zijn, opgedragen om de volledige toegang tot VPN's voor privépersonen te blokkeren vanaf 1 februari 2018. Dat meldt Bloomberg.

Het VPN-verbod is vooral gericht op gewone burgers. Bedrijven zullen wel nog gebruik maken van VPN-diensten als ze toelating vragen en zich registreren. Het is niet duidelijk of hun werknemers nog een VPN zullen kunnen gebruiken als ze van thuis werken.

Dat het verbod ingaat vanaf 1 februari 2018, lijkt niet toevallig. De Chinese president Xi Jinping wil volgend jaar herkozen worden. Door het vrije internet aan banden te leggen, wil hij nog meer controle houden over wat de gewone Chinese burger te zien krijgt.