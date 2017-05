China geeft elektrische auto een boost met enorm productiepark

Het productiepark voor elektrische auto's komt in de zuidelijke provincie Guangdong waar onder meer twee van de grootste en snelst groeiende steden van China gelegen zijn.

De industriële site wordt in totaal vijf vierkante kilometer groot. De financiering wordt gedragen door GAC Motor, een van de grootste autoproducenten van het land, samen met nog enkele andere partijen die mee zullen werken in de productieketen.

Made in China 2025

De fabriek zal alles samen meer dan 6,5 miljard dollar kosten en moet eind 2018 operationeel zijn. Op dat moment zal ze in staat zijn om 200.000 elektrische auto's per jaar te produceren.

Het industriepark focust op slimme technieken en innovatieve ontwikkelingen en wil op die manier een modern, open en groen centrum worden voor de productie van elektrische en intelligente voertuigen.

"De planning en constructie van deze site is een concrete stap in de ontwikkeling van de door de Chinese overheid gevraagde groene ontwikkelingsdoelstellingen voor Guangdong en de nationale strategie 'Made in China 2025'", zegt Yu Jun, general manager van GAC Motor (IPS)