Cloud Group neemt Nextnet grotendeels over

Nextnet bestaat al 14 jaar en focust zich vandaag op IT-beheer en VoiP-integratie. Cloud Group neemt de VoIP-activiteiten van het bedrijf over, die volgens de overnemer het merendeel van onderneming uitmaken. Nextnet zelf zal zich opnieuw gaan focussen op IT-ondersteuning.

Cloud Group bestaat sinds 2014 en is het bedrijf van Mike Mol en de broers Frederik en Pieter Roelants die momenteel met een eigen VoIP-platform naar de markt trekken. Afgelopen zomer haalde het bedrijf één miljoen euro op.

Met die investering is het nu tijd voor de eerste overname. "Na de kapitaalronde is dit de beste manier om meteen een klantenportfolio over te nemen met producten die in lijn liggen met wat we zelf aanbieden," zegt Mike Mol, sales director bij Cloud Group, aan Data News.