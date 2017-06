Coolblue zet eerste stappen in Franstalig België

Een uitbreiding naar Wallonië zat er al langer aan te komen. Een half jaar geleden vertelde Matthias De Clercq, Manager voor Coolblue België, dat die droom bestond. "We zijn alle opties aan het bekijken en er is al veel werk verzet, maar het is meer werk dan we hadden gedacht", zei hij toen nog. Vandaag staat coolblue.be/fr online.

"Coolblue is in Vlaanderen al een van de grootste online retailers en we leveren al in heel België. We zien echter het aantal Franstalige klanten enorm toenemen, zowel op onze website als in onze winkel in Zaventem" , licht De Clercq toe.

Ook Franstalige grapjes op blauwe dozen

Vandaag zijn naast de homepagina en de betaalpagina enkel de pagina's voor laptops, iPhones en bijhorende accessoires in het Frans beschikbaar. In het najaar van 2017 verwacht Coolblue ook alle andere producten van Franstalige content te hebben voorzien. Dat is een heel karwei. "Het vertalen van de uitgebreide productomschrijvingen bij de tienduizenden producten die we verkopen moet goed gebeuren. Ondertussen luisteren we naar de feedback van onze Franstalige klanten en sturen we bij waar nodig", aldus De Clercq.

"Het gaat om véél meer dan alleen het vertalen van de site", merkt Coolblue-topman Pieter Zwart op. "Het gaat van het aannemen van Franstalige Coolblue'ers bij de klantenservice tot het aanpassen van de grapjes op de blauwe dozen."

Met de lancering hoopt de Nederlandse e-commercespeler haar tweede markt, België, te versterken. Een goed draaiende Franstalige website kan mogelijk ook een opstap zijn om later de Franse markt te betreden.