Dataverbruik in buitenland verdubbeld na afschaffing roamingkosten

Het aantal Europeanen dat afgelopen zomer in een ander EU-land net zo vaak mobiele data gebruikte als in eigen land, verdubbelde naar 31 procent, blijkt dinsdag uit de Eurobarometer. Telecomproviders maken melding van een enorme stijging van het dataverbruik, variërend van drie tot zes keer meer dan voor 15 juni.

Het aandeel reizigers dat helemaal geen mobiele data verbruikt in het buitenland halveerde van 42 naar 21 procent. Zeven op de tien EU-burgers zijn op de hoogte van de afschaffing van de extra kosten voor bellen, sms'en en surfen in de EU. Toch beperkt 60 procent van de reizigers zijn gebruik nog vergeleken met dat in eigen land.

Providers houden zich over het algemeen aan de nieuwe regels. De nieuwe eurocommissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel spreekt van een succes: "Klanten waarderen het, er wordt meer gebruik van gemaakt en de vraag naar mobiele diensten tijdens reizen in het buitenland is zeer hoog. Dit is een voorbeeld van een Europese Unie die concrete verbeteringen aanbrengt aan het leven van de Europese burgers."

Volgens de mobiele operatoren is het dataverbruik de voorbije maanden fors gestegen. Het ligt nu drie tot zes maal hoger en dat is volgens de Commissie in grote mate het resultaat van de afschaffing van de roamingkosten. Het resultaat daarvan is dat de operatoren in omgevingen met veel toeristen extra investeringen doen in hun netwerken.