De Backer: 'België goed op weg voor deadline GDPR'

De Europese Commissie laat verstaan dat slechts twee lidstaten, Duitsland en Oostenrijk, klaar zijn voor de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation). Het gaat daarbij vooral om het omzetten van de Europese richtlijn naar Nationale wetgeving.

Op het kabinet van De Backer wordt die kritiek genuanceerd. Zo is de hervorming van de huidige privacycommissie naar een data protection authority (of gegevensbeschermingsautoriteit) al rond en werd er deze week een extra budget van 1,6 miljoen euro aangekondigd. De nieuwe structuur gaat tegen 25 mei van start.

Andere zaken, zoals gegevensverwerking door de overheid, krijgen volgens het kabinet momenteel vorm in een kaderwet die in de komende maand naar de ministerraad gaat. Tot slot overlegt het kabinet met de bedrijven om hen in regel te krijgen met GDPR. Zo komt er een kmo-tour in samenwerking met Unizo en is er contact met sectororganisaties.

In de volgende editie van Data News op 2 februari brengen we een uitgebreid dossier en enquête rond de invoering van GDPR in België.