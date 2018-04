De Backer stelt zich vragen over gezichtsherkenning bij Facebook

Zes jaar geleden werd het automatisch taggen van Europese Facebook-gebruikers geblokkeerd door privacybezwaren. Nu de GDPR van start gaat, maakt Facebook van de gelegenheid gebruik om haar gezichtsherkenning opnieuw in te voeren in Europa. Alle Europeanen zullen de expliciete vraag krijgen of ze de functie willen activeren, zo kondigde Facebook woensdag aan.

"Het is mij niet duidelijk voor wat een Facebookgebruiker precies toestemming geeft als hij akkoord gaat met gezichtsherkenning", zegt staatssecretaris De Backer daarover. "Geldt dat voor elke foto op Facebook, voor elke foto die op onze smartphone staat, voor een tag op Facebook of voor elk Facebookprofiel? Hoe lang worden deze gegevens bovendien bewaard? Hier moet dringend duidelijkheid over komen."

In navolging van de rechtszaak die de Belgische Privacycommisse heeft ingespannen tegen Facebook is er op Europees niveau in samenspraak met alle Europese Privacycommissies een werkgroep rond privacy en sociale media opgestart. "Als daaruit blijkt dat Facebook niet in orde is met de Europese verordening, dan zullen we optreden. We zitten Facebook en andere socialemediareuzen op de hielen om de nieuwe Europese privacyregels af te dwingen, op te leggen en te sanctioneren als het moet", aldus De Backer.

Op overtredingen van de GDPR staan boetes tot 4 procent van de wereldwijde omzet. Voor een bedrijf als Facebook kan dat in de miljoenen lopen.