Deze week vraagt Facebook aan iedere Europeaan de toestemming om gezichtsherkenning te gebruiken

Wanneer op 25 mei de GDPR van kracht gaat, zullen bedrijven en organisaties duidelijke informatie moeten geven en toestemming krijgen om iemands gegevens te gebruiken. Ook Facebook moet tegemoet komen aan die nieuwe Europese databeschermingswet. Daarvoor zal het haar Europese gebruikers door een scherm gidsen waarop onder meer ze zien is welke apps toegang hebben tot je gegevens.

"Iedereen zal gevraagd worden om belangrijke informatie te bekijken over de manier waarop Facebook hun gegevens gebruikt, en om privacykeuzes te maken", zo staat op de blog van de sociaalnetwerksite. Gebruikers zullen bovenaan hun nieuwsbalk een boodschap zien verschijnen. Als ze daarop klikken, kunnen ze kiezen of ze bepaalde informatie nog altijd willen delen met anderen. Opvallend: ook de optie om automatisch geïdentificeerd te worden op foto's zal erbij staan.

Die mogelijkheid wordt in Europa als sinds 2012 geblokkeerd omdat ze botst met de Europese privacywetgeving. Nu de GDPR van start gaat, maakt Facebook van de gelegenheid gebruik om haar gezichtsherkenning opnieuw in te voeren via een opt-in-systeem.

'Gezichsherkenning beschermt uw privacy'

Gebruikers hebben dus de keuze, maar Facebook probeert hen sterk aan te moedigen om de optie aan te vinken. Frappant is dat ze dat doet door haar gezichtsherkenningssoftware voor te stellen als iets dat "uw privacy helpt beschermen", "bijvoorbeeld door te detecteren wanneer iemand anders een foto van u gebruikt als profielfoto". De software moet slechtzienden ook helpen om te laten zien wie er op een foto staat. Wat het bedrijf er niet bij vertelt is dat het door deze automatische identificatie meer te weten komt over waar we zijn en wat we aan het doen zijn.

Buiten Europa en Canada identificeert Facebook al jarenlang gezichten zónder toelating te vragen. Momenteel loopt in de Verenigde Staten een collectieve rechtszaak waarin een groep gebruikers Facebook aanklaagt voor het inzetten van gezichtsherkenningssoftware zonder dat zij daarmee ingestemd hebben. CEO Mark Zuckerberg beloofde vorige week wel om de toestemmingen die de GDPR eist, ook aan niet Europese-gebruikers te vragen. "Ik denk dat de GDPR in het algemeen een zeer positieve stap is voor het internet", zei hij in de hoorzitting. Het informatiescherm dat gebaseerd is op de GDPR en deze week aan Europeanen voorgelegd wordt, moet 'in een latere fase' ook aan niet-Europese gebruikers voorgelegd worden, kondigt Facebook nu aan.