De bitcoin staat terug op haar waarde van eind november

Beleggers in bitcoin, en dan vooral zij die hopen op een verdere waardestijging van de cryptomunt, zullen de koersontwikkeling de laatste weken met enig afgrijzen volgen. De bitcoin verloor vrijdag 8 procent aan waarde. De munt is inmiddels weer evenveel waard als op 24 november. Vooral bij wie deze maand nieuwe bitcoins kocht, komt de daling sterk aan. Bij de piek in december was bitcoin namelijk nog bijna 20.000 dollar waard.

Een eenduidige oorzaak is moeilijk aan te wijzen. Beleggers zijn mogelijk afgeschrikt door strengere regels en berichten van een mogelijk verbod op de handel in cryptomunten in India. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor 400 miljoen dollar aan NEM-munten verdween, maakt hen mogelijkerwijs bevreesd. Dat Facebook geen advertenties voor virtuele munten meer wil plaatsen, was ook al geen goed nieuws.

Ook zowat alle andere cryptomunten in het rood

De bitcoin sleurt ook de andere cryptomunten mee in haar val. Ethereum deelt mee in de klappen, net als Ripple. Op 4 januari schreven we nog dat Ripple in opmars was, maar sindsdien is de waarde van haar munt XRP met 77 procent gedaald.

Momenteel staan alle virtuele munten in het rood, met uitzondering van eentje: DigixDao zag haar waarde met meer dan 40 procent zag stijgen. Deze virtuele munt heeft echter een tastbare onderliggende waarde, want elke munt is er gekoppeld aan één gram goud.