De Croo ziet potentieel voor blockchain in het verkiezingsproces

CdH-kamerlid Isabelle Poncelet vroeg de minister in de Kamercommissie Infrastructuur of hij potentieel ziet voor de blockchain-technologie in Belgische digitale initiatieven, bijvoorbeeld bij de stembusgang.

De Croo vindt het een "interessante" technologie en ziet mogelijkheden op domeinen waar de digitalisering nog op gang getrokken moet worden. Dat zei hij eerder ook al aan Data News.

Daarnaast ziet de minister ook potentieel voor blockchain in het verkiezingsproces. "Internationale voorbeelden tonen dat aan", zei hij, verwijzend naar het project 'Follow my vote', dat draait rond een veilig en transparant online open-source kiesplatform.

"Rekening houdende met de ervaringen die we opgedaan hebben met elektronisch stemmen, kan een experiment waarbij blockchain gebruikt wordt om de verkiezingsresultaten te verzamelen, overwogen worden", stelde De Croo.

Beïnvloeding

Maar welke technologie ook gebruikt wordt in het kiesproces, een stem uitbrengen vanuit de zetel thuis ziet de minister niet zitten. "Ik denk dat een stemming ergens op een centrale plaats moet gebeuren. Een elektronische stem thuis houdt bepaalde risico's in, bijvoorbeeld van beïnvloeding", zei hij dinsdag in de Kamer.