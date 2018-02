De Croo ontmoet CEO van blockchainplatform VeChain: 'België kan voortrekkersrol spelen'

Maandagnamiddag zat minister van Digitale Agenda Alexander De Croo samen met Sunny Lu om de mogelijke rol van blockchaintechnologie in overheidsdiensten te bespreken. De ontmoeting kwam er op vraag van VeChain zelf, een blockchain-start-up uit Singapore die als een sneltrein bedrijven en overheden over de hele wereld tot samenwerkingsverbanden weet te overtuigen (recent nog met de Chinese overheid en met een belangrijke certificatie-instelling).

"Dit was een heel interessante ontmoeting. Het was een van de weinige discussies waarbij dieper gegaan wordt dan enkel het concept van blockchain. Daarbij zijn écht zinvolle toepassingen, die ook realistisch genoeg zijn, aan de oppervlakte zijn gekomen", vertelt De Croo aan Data News.

Wijn

VeChain werkt onder meer samen met een grote Chinese wijnimporteur om via blockchain de volledige cyclus van een fles wijn bij te houden. Zo kunnen vervalsingen (een groot probleem in China) tegengegaan worden en kunnen consumenten met een eenvoudige scan informatie vinden over de herkomst en productie van hun wijn.

"Dat is een goed voorbeeld omdat het niet enkel zinvol is, maar ook realistisch om te implementeren. Vandaag bestaat daar nog geen enkele digitale oplossing voor, maar tegelijkertijd is de use case wel heel eenvoudig", legt De Croo uit.

'Blockchain koppelen aan Itsme'

Wat betekent dit, vertaald naar een overheidscontext? "Blockchaintechologie kan het best ingezet worden in domeinen waarbinnen de digitalisering nog moet plaatsvinden. Voor pakweg het elektronisch patiëntendossier lijkt de technologie minder interessant", leerde de Croo. "Daar hebben we immers al een digitaal systeem gebaseerd op veilige toegang, en is de use case op korte termijn dus minder duidelijk."

In het gebruik van blockchain voor authenticatie-mogelijkheden, zoals de app itsme, ziet de minister meer heil. Hij denkt er nu aan om workshops op te zetten waarin kan onderzocht worden hoe blockchaintechnologie kan gekoppeld worden aan het federaal authenticatiesysteem. Het is ook de bedoeling dat andere blockchainbedrijven daarbij betrokken worden.

Volgens de minister is er nog veel werk aan de standardisering en regulering van blockchain. "Dat zal op Europees niveau moeten gebeuren, maar ons land kan daar wel een voortrekkersrol in spelen".