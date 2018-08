De Note9 wil zowel gamers als kantoorlui verleiden

De Note is traditioneel het zwaardere broertje van de bekende Galaxy S-toestellen. Een groter scherm, meer opslagruimte, meer batterij en een pennetje om fijner te kunnen werken. Dat schreeuwt meestal 'businesstoestel', maar met de nieuwste Note9 wil Samsung ook de gamers verleiden.

Net als de Galaxy S9, is de Note9 meer een evolutie dan een echte revolutie vergeleken met de vorige toestellen in de reeks. Wat is er veranderd? Het pennetje (de S-pen) is nu van Bluetooth voorzien en je kan het gebruiken als een soort afstandsbediening om bijvoorbeeld foto's te nemen waarbij het toestel op een tafeltje staat, zonder dat die hele arm daarbij in beeld moet. Dat pennetje, zo vertelt men ons, heeft daarom ook een (piepkleine) batterij, die wordt opgeladen wanneer je het in het toestel schuift. De S-pen volledig opladen duurt veertig seconden, en eens vrij gaat ze zo'n tweehonderd 'clicks' mee.

Verder borduren op de S9

Daarnaast zijn er enkele technische aspecten die we ook bij de S9 al zagen. De camera is min of meer dezelfde als in dat andere toestel, met een dubbele camera achteraan, eentje met wide angle lens, en eentje met telefotolens. Die combinatie zorgt voor een toestel dat het erg goed doet bij laag licht en over het algemeen zeer degelijke foto's neemt (lees ook onze ervaringen met de S9). Ook de super slow motion functie en de AR emoji's zijn daarbij trouwens present.

Qua geluid speelt de Note9 ook leentjebuur bij de S9, met AKG stereospeakers en de mogelijkheid om dolby surround sound op te zetten voor bijvoorbeeld een film.

Verder is de hardware is vrij typisch voor een Note toestel. Het amoled-scherm is vrij groot, 6,4 inch, en onder de motorkap zit een zeer stevige batterij van 4.000 mAh, die het toch een hele dag of langer moet kunnen uitzingen. Het toestel is waterbestendig en draait Android Oreo op een 64-bit Octacore chip met 6 of 8 GB RAM. De opslagruimte is uitgebreid tegenover de vorige versie: standaard komt het toestel met 256 GB, bij de duurdere Executive Edition krijg je 512 GB opslag. Die ruimte kan worden uitgebreid met een geheugenkaartje, voor nog eens 512 GB. Het is dus in principe mogelijk om een toestel met een terabyte aan opslagruimte in handen te hebben.

Dat is best veel technologie, en dat mag dan ook wat kosten. De Note9 is vanaf 24 augustus te koop voor een richtprijs van 999 tot 1.249 euro.

Dex en Fortnite

Interessant is hoe Samsung de Note9 probeert te plaatsen. Dit is duidelijk een premium toestel, en het bevat ook de productiviteitstools die we daarvan verwachten. Zo is DeX weer van de partij. Het systeem, dat ondertussen tot een stuk software is verworden in plaats van een 'dock', laat je toe om je mobiele toestel aan te sluiten op een scherm en toetsenbord, en zo verder te werken alsof je op een pc bezig bent. Het enige wat daar ondertussen voor nodig is, is een HDMI adapter.

Opvallend zijn echter ook de 'game specificaties' van dit traditionele kantoortoestel. Bij lancering is de Note9 enkele weken lang het enige Adroid-toestel waarop je het populaire game Fortnite kunt downloaden, een megahit die onlangs nog in het nieuws kwam omdat hij de traditionele Play Store gaat omzeilen. Om dit en andere games te spelen is het toestel bovendien uitgerust met een 'heat pipe', een koelingmechanisme op een koolstofbasis, dat de verhittingsperikelen van de Note7 moet doen vergeten. Met die specificaties, en de batterij, moet de Note9 niet alleen een kantoortoestel zijn, maar ook naadloos overgaan in gametoestel en 'Netflixbox'. Een alleskunnertje dus.

En de rest

Samen met de Note9 kondigde Samsung ook de Galaxy Watch S4 aan, een smartwatch met de typische gezondheids-, agenda- en communicatie-apps erop. Met de opvallende nieuwigheid dat deze horloge ook waterdicht zou moeten zijn (in zoet of chloorwater), zolang je er niet mee gaat duiken.

Tot slot meldt Samsung-topman DJ Koh ook de komst van een smart speaker: de Galaxy Home. Die zal werken met Bixby, de slimme assistent van Samsung. Een nieuw partnerschap met streamingdienst Spotify moet daarbij een troef worden in de concurrentie met Google en Amazon. Wanneer Galaxy Home op de markt komt, is nog niet duidelijk.