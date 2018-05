De robots van Boston Dynamics kunnen nu ook joggen en zelfstandig navigeren (video)

De robots van Boston Dynamics worden iedere maand beter. In een eerste video wordt gedemonstreerd hoe de Atlas-robot buiten gaat joggen en daarbij over een boomstam springt. Dat de tweepotige robot een lange afstand aflegt op een onverharde ondergrond is daarbij indrukwekkender dan zijn - minder soepel - sprongetje. Eerder zagen we Atlas immers al een perfecte achterwaartse salto uitvoeren.

De tweede video brengt de robothond SpotMini in beeld, terwijl hij in een kantoorruimte rondhuppelt en trappen neemt. Daarbij navigeert de vierpotige robot voor het eerst zelfstandig. Eerder werden de bewegingen manueel aangestuurd, waarbij de software een visuele representatie van de ruimte construeerde. Nu kan de mechanische viervoeter zichzelf via zijn camera's lokaliseren op die kaart en obstakels detecteren. De robothond heeft klaarblijkelijk ook 'ogen' op zijn achterste, want trappen naar beneden daalt hij achterwaarts af.

Boston Dynamics ontwikkelde aanvankelijk robothonden voor potentieel militair gebruik. Zo werd BigDog gefinancierd door DARPA, de onderzoekseenheid van het Amerikaans leger, om militair materiaal te transporteren op moeilijk begaanbaar terrein.

Boston Dynamics kwam daarna in handen van Google, dat het vorig jaar doorverkocht aan het Japanse Softbank Robotics. De laatste jaren lijkt het robotbedrijfje zich wat meer toe te leggen op robots die als huisdier zouden kunnen fungeren.