Definitief: chiptak Toshiba verkocht

Toshiba had, na het faillissement van haar nucleaire dochterbedrijf Westinghouse, geld nodig om om het hoofd boven water te houden. Daarom splitste de Japanse technologiereus op 1 april haar chipafdeling af en zette ze die in de uitverkoop. Het werd het begin van maandenlang getouwtrek.

Uiteindelijk koos Toshiba in juni het consortium rond het Amerikaanse investeringsbedrijf Bain Capital uit als de favoriete kandidaat. Toen werkte Bain nog samen met enkele door de Japanse overheid gesteunde fondsen. Dat gaf toen wellicht de doorslag want Toshiba wilde liefst dat de intellectuele eigendom rond de chiptechnologie in Japanse handen blijft.

De definitieve deal, die dezelfde maand nog verwacht werd, bleef echter uit. Verschillende andere partijen mengden zich nog in de verkoop. De deal werd vooral bemoeilijkt door een reeks rechtszaken die Western Digital had aangespannen. Die chipsfabrikant aasde immers zelf op een overname en claimde een vetorecht te hebben, omdat ze samen met Toshiba een fabriek uitbaten.

Apple aan boord

Na de gerechtelijke bedreigingen van Western Digital, trokken twee Japanse investeringsfondsen zich terug. Dat financiële gat moest opgevuld worden: een uitgelezen kans voor Apple, dat eerder in een consortium samen met Foxconn achter het net had gevist.

Een aandeel in de chiptak was van groot belang voor Apple om de levering van geheugenchips voor haar iPhones te garanderen. Toshiba is immers, naast Apple's grootste concurrent Samsung, één van de weinige bedrijven die die hoogwaardige geheugenchips kan maken.

Uiteindelijk geraakte Apple dus aan boord, samen met ook het Amerikaanse Dell en Seagate Technology, het Zuid-Koreaanse Hynix en het Japanse Hoya. Toshiba houdt zelf ook nog een belang in de afgesplitste geheugendivisie.

Met de deal is in totaal 2 biljoen yen, een kleine 15 miljard euro gemoeid. Dat bedrag kan nog veranderen, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de lopende rechtszaak van Western Digital. Op de uitkomst daarvan werd dus niet gewacht. Alleen de rechter kan nu nog een streep zetten onder de deal.