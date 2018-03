Destiny lanceert geïntegreerde mobiele telefooncentrale

Destiny, een Belgische scale-up, is gescpecialiseerd in cloudcommunicatie, vooral naar kleine en middelgrote bedrijven. Bedoeling van de nieuwe oplossing is om medewerkers ook buiten kantoor bereikbaar te maken, en privé en zakelijke telefoonnummers te integreren in één toestel, waarbij gebruikers zelf bepalen wie hen wanneer kan bereiken. "Noem het een mobiele telefooncentrale met toch wat extra functionaliteiten," zegt Daan De Wever, CEO en oprichter van Destiny, aan Data News. "Voor privégebruik zijn mensen al bijna 100 procent mobiel. Zij gebruiken hun smartphone voor tal van toepassingen, overal en op elk moment, van WhatsApp of Twitter tot Apple TV. Maar als je naar de kmo kijkt, zie je daar nog heel vaak dat al die vaste toestellen allemaal naast elkaar staat. Daar zie je plots een telefoon met een hoorn, soms zelfs nog faxapparaten enzovoort. Waar ben je dan mee bezig? De nieuwe generatie wil diezelfde beleving die ze thuis hebben ook in de zakelijke context."

In SmartMobile worden vast en mobiel daarom geïntegreerd. Werknemers zouden zo altijd en overal bereikbaar zijn, maar ze kunnen wel zelf bepalen, via een status, welke communicatie ze krijgen. "Je kan zeggen, ik ben op vakantie, en dan wordt alle verkeer van je zakelijk nummer bijvoorbeeld afgeleid naar je collega, of na de uren naar een algemene voice mail", legt De Wever uit. "Maar je kan nog verder gaan. Als je bijvoorbeeld helemaal niet gestoord wilt worden, kan je aangeven dat alleen specifieke nummers, zoals je ouders, jou tijdens die vakantie mogen bellen. Alle andere communicatie wordt dan automatisch afgeleid, zonder dat die telefoon gaat rinkelen."

Iedereen mobiel

De Wever gelooft dat in de toekomst veel bedrijven honderd procent mobiel zullen zijn, zonder vaste telefoons. "Je ziet dat al in het buitenland, in Scandinavië en Nederland bijvoorbeeld, dat bedrijven alles vanuit de cloud doen en daar ook hun communicatie beheren. Die worden ook bijna volledig mobiel. In de nordics zie je een operator die hetzelfde doet als ons, die honderdduizend seeds krijgt, maar daar zijn 8.000 voor vaste telefoons en al de rest is mobiel", aldus De Wever. "Daarom willen we ook hier bedrijven bewust maken van de mogelijkheid om mobiel in te zetten. We gaan onze partners die traditionele technologieën in de markt zetten de mogelijkheid geven om hun eindegeruikers ook die mobiele ervaring te bieden. Voor ons is dat een volgende stap, een mobiel aanbod naast traditionele communicatie."

SmartMobile wordt in de eerste plaats richting die partners gelanceerd, en zal volgende maand commercieel beschikbaar zijn. In België, maar ook in Nederland, waar Destiny net nog het bedrijf Motto heeft overgenomen. "Motto heeft ook zo'n oplossing in zijn portfolio", legt De Wever uit. "Zij hebben een sterk platform waarop we ook verder willen bouwen. We gaan nu technisch kijken of we daar in de nabije toekomst nog samen leuke dingen samen mee kunnen doen."