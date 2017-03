DeX maakt van mobiele telefoon een desktop

DeX is in principe een dock voor je S8-telefoon, en hij wordt op hetzelfde moment gelanceerd. In het toestel zitten aansluitingen voor een scherm, muis en toetsenbord, en een ventilator om je smartphone koel te houden terwijl hij zich als een echte desktop gedraagt. De S8 detecteert wanneer hij in de dock zit, en zal daarbij ook een beeld naar het scherm sturen dat geoptimaliseerd is voor desktopwerk. Je kan dus meerdere vensters en apps tegelijkertijd lanceren, die je naar hartenlust kunt verslepen, en groter of kleiner maken. Android in DeX lijkt zo bijzonder hard op pakweg Windows. In principe kan je alle Android apps op de DeX lanceren, tenzij ze specifieke vingerbewegingen als input nodig hebben.

Echt mooi of efficient is dat echter niet altijd, en daarom werkt Samsung samen met partners zoals bijvoorbeeld Adobe en Microsoft. Hun apps krijgen in DeX een meer 'desktopachtige' omgeving. Ook met bijvoorbeeld AWS en Citrix wordt gewerkt aan een eigen client zodat gebruikers via hun telefoon op de cloudomgeving kunnen inloggen en daar netjes kunnen verder werken. Je kan de telefoon zo nog het beste bekijken als een draagbare 'thin client' en Samsung lijkt hiermee stevig te mikken op de markt van mobiele werkers. Via de juiste app en de juiste cloudomgeving kan je zo vanop je telefoon bijvoorbeeld 3D-modellen aanpassen of renderen. Die draaien uiteraard in de cloud bij Adobe, het enige wat de smartphone moet doen is ze op het scherm gooien en jou met de muis laten werken. Nu een erg groot deel van de software in de cloud draait, is het in principe niet langer nodig dat je zelf thuis nog een zware computer gebruikt.

Tijdens de demo bleek ook dat de S8 in DeX modus trouwens nog altijd als telefoon te werken. Je kan uiteraard sms'jes en dergelijke krijgen. Telefoontjes kan je in DeX modus opnemen via een bluetooth headset of de speakerphone, maar je kan het ding ook undocken om al wandelend verder te praten, zonder dat je telefoontje onderbroken wordt.