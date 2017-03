Hands-on: de Galaxy S8 komt met gezichtsherkenning die werkt

"Mensen zijn smartphones een beetje beu," zegt de Samsung-vertegenwoordiger op de preview van zijn nieuwste telefoon. Die 'phone fatigue' waarover hij het heeft slaat volgens Samsung dan vooral op het design. En laat dat nu toevallig een van de opvallender nieuwigheden zijn van de S8.

Het design

De S8 komt in twee modellen. Een standaardmodel met een scherm van 5.8 inch, en de S8+ met een iets groter scherm van 6.2 inch. Dat laatste is, ter vergelijking, even groot als een Nintendo Switch zonder de controllers aan de zijkant. De schermgrootte is daarbij zowat het enige verschil tussen de twee modellen. Het binnenwerk is identiek.

"Onze gewoonten evolueren razendsnel en mensen willen meer met hun telefoon kunnen doen," aldus Samsung. "Het design moet mee evolueren. Mensen willen gamen, ze willen filmpjes kijken en daarvoor willen ze een groter scherm." Om dat voor mekaar te krijgen zonder meteen een groter toestel op de markt te brengen, haalt Samsung de vertrouwde rand boven-en onderaan het scherm weg, samen met de Home-knop. Die laatste is vervangen door een drukgevoelige knop in het glas van het scherm zelf. Verder hebben beide modellen van de S8 nu afgeronde randen aan de zijkant, vergelijkbaar met de Edge versies van de S6 en de S7.

Bedoeling van dat alles is een betere inleving in filmpjes, omdat het lijkt alsof er helemaal geen randen meer zijn. Die filmpjes kan je bekijken in een schermratio van 18.5:9 en het toestel ondersteunt mobiele HDR Premium. En toegegeven, het ding ziet er mooi (en erg duur) uit. De S8 is afgewerkt in metaal dat in onze demo best koel aanvoelde. Initieel komt het toestel in drie kleuren: midnight black, arctic silver en orchid gray. Zwart, lichtgrijs en antraciet grijs, dus. In een tweede golf zouden daar nog een goudkleurig en blauwe versie bij komen.

Biometrie

Nadat Samsung de moeilijke beslissing nam om de Home-knop te verwijderen, lijkt het erop alsof het geen zin meer had om nog te kiezen tussen verschillende manieren om het toestel te ontsluiten. Het bedrijf heeft er dan maar alles ingestopt. Je kan de S8 unlocken met een patroon, met een vingerafdruksensor, met een iris scanner, en met gezichtsherkenning.

Het patroon kennen we al van andere toestellen. De iris scanner is waarschijnlijk de veiligste methode voor de spionnen en Navo-medewerkers onder ons, maar het is ook veruit de traagste. Om het toestel met je oog te ontsluiten zijn meerdere stappen nodig en de scan zelf is niet zo snel als we zouden willen. Samsung drukt er wel op dat de scanner naast de iris ook bloeddoorstroming in het oog detecteert, om echte Hannibal-toestanden te vermijden.

De vingerafdrukscanner is ogenschijnlijk een verbeterde versie van die in vorige modellen, maar heeft het belangrijke nadeel dat hij vlak naast de camera op de achterkant van het toestel zit. Ik had alvast de neiging om constant mijn vinger op die lens te leggen, in plaats van op de sensor. Da's een vervelende designbeslissing, maar uiteindelijk doet ze er weinig toe. Zowat iedereen gaat namelijk gewoon de gezichtsherkenning gebruiken.

Die gezichtsherkenning is waarschijnlijk het spectaculairste stukje technologie op de S8. Samsung gebruikt onder meer de plaatsing van je wenkbrauwen, ogen, neus en mond om jou te herkennen. Het slot instellen is een kwestie van enkele seconden en vanaf dan moet je maar naar je toestel kijken om het te openen. Tijdens onze korte test op de hands-on briefing, was de snelheid en accuraatheid waarmee dat lukt alvast vrij indrukwekkend. De sensor herkent je met of zonder bril en kent ook het verschil tussen een echte gebruiker en een foto. Wie hieraan gewend geraakt, gaat bijzonder veel last hebben om daarna nog terug naar de code of vingerafdrukscanner te gaan.

De camera

De S8 heeft twee camera's, eentje aan de achterkant van 12 megapixel, met een breed diafragma en autofocus. Dat is dezelfde als de S7. Aan de voorkant zit een 8 megapixelcamera die, zoals we dat ondertussen verwachten, is geoptimaliseerd voor selfies. De camera heeft een brede focus en een erg snelle autofocus met gezichtsherkenning. Om ook de minder getalenteerde fotografen onder ons het nodige Facebook-voer te geven, heeft de S8 ook multi image processing aan boord. Het komt erop neer dat de camera bij elke shot drie foto's maakt. Daaruit haalt de software het beste beeld. De informatie uit de andere twee foto's wordt gebruikt om dat beeld scherper te maken.

Wat we bij de hands-on met de camera vooral leuk vonden, is dat hij vrij makkelijk met één hand te bedienen is, niet te versmaden voor de betere selfie. We zijn bijvoorbeeld best gecharmeerd door de 'swipe' waarmee je snel tussen de camera aan de voor- en achterkant wisselt.

De specs

Onder de motorkap heeft de S8 Qualcomm's Snapdragon 835 zitten, een 64 bit processor en een van de eerste 10 nanometer chips in commerciële smartphones. Daar komt 4 GB aan RAM bij, en 64GB aan opslagruimte die kan worden uitgebreid met SD-kaartjes. Er is ondersteuning voor Gigabit LTE en Gigabit wifi voorzien, al kan je daar in België voorlopig nog bitter weinig mee doen. Onze providers laten die snelheden op dit moment niet toe.

Zoals de S7 is de S8 bestand tegen water en stof en je kan hem via de juiste accessoires draadloos en extra snel opladen. Ook niet onbelangrijk: de S8 heeft een 3,5 mm headphone jack. Je krijgt er standaard een setje AKG oordopjes bij, mét draad.

En hoe zit het met de brandbaarheid? De S8 is de eerste grote lancering sinds we collectief het concept 'ontploffende batterij' met de Koreaanse producent associëren en Samsung heeft dus best wat vertrouwen terug te winnen. Het probeert dat onder meer door nieuwe veiligheidsmaatregelen, waarbij batterijen op acht verschillende punten worden gecontroleerd. De S8 is meteen het eerste toestel dat die procedure heeft moeten doorstaan. Gezien het bedrijf zich nog moeilijk een debacle van dat kaliber kan veroorloven, gaan we ervan uit dat die procedure vrij strikt gevolgd is.

Multitasken en persoonlijke assistenten

Aan de softwarekant zit de belangrijkste update in het multitasken. Android toestellen kunnen al langer verschillende apps tegelijkertijd open houden, maar met de S8 laat Samsung multitasken op het scherm toe via split screen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een video kan afspelen terwijl je live commentaar geeft op Twitter. In portretmodus lukt dat vrij goed, zelfs met het toetsenbord dat een derde van het scherm inneemt. Wanneer je een video in split screen zet, blijft het venstertje ook open staan, terwijl je bijvoorbeeld door openstaande apps bladert.

Hoewel we best onder de indruk zijn van de S8, zijn er overigens ook enkele punten die niet helemaal overtuigen. Belangrijkste daarvan is de Bixby assistent, Samsungs versie van Siri of Alexa, zeg maar. Die was in de demonstratie behoorlijk traag en klungelig. Volgens Samsung heeft Bixby een contextuele AI en weet de assistent dus waar je bent en wat je aan het doen bent, om jou beter te begrijpen. Hij zou ook zonder haperen tussen modi kunnen schakelen, van beeld naar stem naar aanraakscherm, maar het voelt op dit moment nog alsof je bevelen staat te geven aan een hardhorige hond. Opdrachten moeten traag en duidelijk verwoord worden, en dan doet de telefoon er nog even over om uit te vissen wat je nu eigenlijk wilt.

De Samsung Galaxy S8 komt op 29 april op de markt, voor een adviesprijs van € 799 (S8) of € 899 (S8+).

Samen met zijn nieuwe vlaggenschip, gooit Samsung trouwens nog enkele nieuwigheden op de markt, zoals de DeX, die het toestel omvormt in een desktopomgeving. Er zijn ook extra mogelijkheden voor virtual reality.