"Dit is belangrijk voor de privacy van WhatsApp-gebruikers"

Facebook nam in 2014 de berichtendienst Whatsapp over. Facebook had beloofd om de gebruikersgegevens van de twee diensten niet met elkaar te koppelen, maar brak die belofte. De Europese Commissie maakte bekend dat het bedrijf daarvoor een boete van 110 miljoen euro opgelegd krijgt.

De Backer: "Als consumenten verkeerd geïnformeerd worden, komt ook hun privacy in het gedrang. Het is niet correct en absoluut in strijd met de Privacyregels dat Facebook in uw plaats beslist om uw WhatsApp-telefoonnummer te koppelen aan uw Facebookaccount. Facebook heeft immers geen toestemming verkregen van de WhatsApp-gebruikers om deze data uit te wisselen. Het is de consument die te allen tijde beslist wat er met zijn gegevens gebeurt. Daarom heb ik er in het verleden op aangedrongen dat op Europees niveau wordt uitgeklaard hoe we de privacy van burgers beter kunnen beschermen in dergelijke gevallen."

Intussen loopt er ook op Europees niveau een zaak, opgestart en getrokken door de Belgische Privacycommissie en in samenwerking met vijf andere landen om ervoor te zorgen dat Facebook stopt met die informatiedeling.